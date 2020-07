Les étiquettes de calories sur les menus et les offres «  Achetez-en une, obtenez-en une gratuite  » interdites dans la campagne gouvernementale anti-obésité

Les calories seront affichées sur les menus des restaurants, les offres des supermarchés sur les collations malsaines seront interdites et les publicités de malbouffe avant 21 heures seront interdites dans le cadre de la tentative de Boris Johnson de lutter contre l’obésité «bombe à retardement» en Angleterre. sur l’alcool, tandis que les médecins généralistes seront invités à prescrire le cyclisme aux patients en surpoids comme un moyen de perdre du poids alors que les preuves du lien entre l’obésité et un risque accru de Covid-19 se développent, mais le gouvernement a été accusé d’avoir marqué un «objectif personnel massif «Dans sa tentative de s’attaquer au problème après que les chiffres officiels ont montré que plus de 100 terrains de jeux scolaires ont été vendus ces dernières années dans certaines des zones les plus touchées par l’obésité infantile. Le bulletin i politique a coupé le bruit Lire la suite Junk food diet» endommage une partie du cerveau qui exerce la maîtrise de soi » Étiquettes de calories Le Premier ministre a dévoilé une série de réformes pour lutter contre le problème de l’obésité dans le pays, avec près des deux tiers – 63% – des adultes en surpoids ou obèses en Angleterre et un sur trois sortant de l’école primaire souffrant d’obésité.M. Johnson a été incité à prendre des mesures plus importantes contre l’obésité quand on lui a dit que ses propres problèmes de poids pourraient avoir contribué à son grave épisode de Covid-19, qui l’a vu « Perdre du poids est difficile, mais avec quelques petits changements, nous pouvons tous nous sentir en meilleure forme et en meilleure santé », a déclaré le Premier ministre. « Si nous faisons tous notre part, nous pouvons réduire nos risques pour la santé et nous protéger contre le coronavirus – ainsi que En vertu de ces plans, de nouvelles lois seront introduites pour étiqueter les menus avec le nombre de calories dans tous les restaurants, cafés et plats à emporter de plus de 250 employés. Boris Johnson a blâmé son poids pour sa peur du Covid-19 (PA) A une consultation sera également lancée avant la fin de l’année sur des propositions visant à inclure l’étiquetage des calories sur l’alcool afin de sensibiliser les buveurs aux calories liquides «cachées». On estime que la consommation d’alcool représente environ 10% de l’apport calorique des buveurs. Les offres «Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement» sur la malbouffe seront interdites en vertu de la nouvelle législation et les supermarchés et les magasins seront interdits d’afficher des aliments riches en matières grasses et en sucre à Les publicités de malbouffe font face à une interdiction de la télévision avant 21 heures, tandis que les ministres se consulteront également sur l’opportunité d’interdire les publicités d’aliments malsains en ligne à tout moment de la journée dans le but de limiter l’exposition des enfants aux aliments malsains. considérablement élargi pour offrir des plans de perte de poids, tandis que les généralistes seront encouragés à proposer des mesures telles que le vélo aux patients pour perdre du poids.Mais le gouvernement a été accusé d’avoir raté une opportunité vitale de lutter contre l’obésité infantile après que les chiffres officiels ont révélé 13 terrains de jeux scolaires ont été vendus cette année, dont huit au cours des trois derniers mois. Au total, 110 terrains de sport ont été vendus par les écoles depuis 2015 en tant que scho à court d’argent. ols cherchent à collecter des fonds. Des régions comme Birmingham, Doncaster et le comté de Durham, qui affichent des taux d’obésité de 20 à 25%, ont vu des terrains scolaires se vendre cette année. En savoir plus 50 façons de vivre sainement cette année, du petit-déjeuner à l’augmentation de votre apport en vitamine D, en passant par un bain La députée libérale démocrate Layla Moran a déclaré: «Vendre les terrains de jeux scolaires est un objectif majeur dans la lutte contre l’obésité. Il est franchement stupéfiant que cela se produise dans des régions où jusqu’à un enfant sur quatre est obèse. «Le gouvernement doit donner aux écoles à court d’argent le financement dont elles ont besoin pour s’assurer que les terrains de jeux ne sont pas vendus au plus offrant.

