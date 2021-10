Les Éternels : les premières critiques sont tombées, le meilleur film du MCU ?

Après un long retard, le tapis rouge pour Les Eternels a finalement eu lieu hier, où les personnages principaux, le réalisateur et certains directeurs comme Kevin Feige ont défilé, le film a également été projeté pour un petit groupe de personnes et les premières critiques de Les Éternels ont commencé à émerger, qui désignent cette production comme l’une des plus spectaculaires du MCU.

À la surprise générale, la réalisatrice de Les Eternels est l’une des lauréates des Oscars, en la personne de Chloé Zhao, qui a remporté le prix de la meilleure réalisatrice et son film Nomadland celui du meilleur film. Les espoirs étaient donc grands pour ce film qui a connu plusieurs retards à cause de la pandémie et il semble qu’il ne décevra pas, en plus d’être l’un des films les plus chers de Marvel Studios.

Après le tapis rouge, les premières critiques de Les Eternels ont commencé à émerger, saluant le travail de Chloé Zhao ainsi que ses protagonistes :

#Eternals is epic in every sense of the word. It's a story that is more massive but simultaneously more down-to-earth than the MCU has ever been. The passion everyone involved had for this movie is present in every scene and it needs to be seen on the biggest screen you can find pic.twitter.com/CyyqPt9dfn

October 19, 2021