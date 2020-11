Les États-Unis se retirent du traité mondial sur le climat qualifié de «  mauvais accord  » par Donald Trump

Les États-Unis ont officiellement abandonné l’Accord de Paris, le traité mondial sur le climat que presque tous les autres pays du monde ont signé dans un effort collectif pour éviter un changement climatique catastrophique. Le départ de l’Amérique de l’accord a été confirmé automatiquement sur le coup de minuit suite aux ordres du président Trump, mais son rival Joe Biden pourrait inverser la tendance s’il remporte le vote et prend ses fonctions en janvier. Pour l’instant, les États-Unis font partie d’un gang de deux avec la Syrie déchirée par la guerre comme les deux seules nations sur Terre à ne pas faire partie de l’accord sur le climat, bien qu’une poignée d’autres nations n’aient pas encore ratifié.Le président Trump a annoncé son intention de quitter l’Accord de Paris en un discours prononcé à la roseraie de la Maison Blanche en 2017, lorsqu’il a qualifié le traité de «mauvaise affaire» pour les États-Unis. Biden a déclaré qu’il rejoindrait l’Accord de Paris le premier jour de son mandat, s’il remportait les élections (Photo : Christian Petersen / Getty) Mais selon les règles de l’ONU, le président Trump a dû attendre que le traité soit entré en vigueur en 2019, puis donner un préavis d’un an pour quitter le traité. Le 4 novembre 2020 était la date de départ la plus rapprochée possible.Les experts en climat ont été soulagés qu’aucune nation n’ait suivi l’exemple de Trump, un résultat qui aurait pu voir le cadre mondial s’effondrer comme un château de cartes selon Tom Burke, président du groupe de réflexion climatique E3G . «Le départ de l’Amérique aurait été très significatif si d’autres avaient suivi. Parce que cela aurait menacé l’ensemble du régime mondial de gestion du changement climatique », a-t-il déclaré à i. Dans l’état actuel des choses, cela vient de donner aux États-Unis un aspect isolé sur la scène mondiale, dit-il: «Le reste du monde est resté uni sur le changement climatique.» Le Royaume-Uni est sur le point d’accueillir une importante réunion sur le climat, la COP26, à Glasgow l’année prochaine. Les organisateurs espèrent que la réunion verra les pays renforcer leurs plans de réduction des émissions de carbone dans le cadre de l’Accord de Paris. De nouvelles promesses des États-Unis pourraient convaincre les pays à la traîne dont les objectifs sont faibles de faire plus. L’Amérique à la croisée des chemins pour le climat C’est une pure coïncidence Le départ de l’Amérique du traité intervient au lendemain de l’élection présidentielle américaine, où les deux candidats se sont présentés sur des plates-formes climatiques radicalement opposées. Mais cela laisse la politique climatique américaine à la croisée des chemins. Si M. Trump conserve la présidence, les États-Unis resteront en dehors du traité pendant au moins quatre ans. Sans l’influence de la première économie mondiale à la table, les progrès en matière de réduction des émissions sous Paris pourraient ralentir ou stagner. D’un autre côté, une victoire démocrate mettrait les États-Unis sur une voie très différente. Joe Biden a déjà promis de rejoindre l’accord sur le climat s’il remportait la présidence et mettrait les États-Unis sur la voie de zéro émission nette d’ici 2050. Mais même si les États-Unis rejoignent Paris, il faudra une concentration politique et une action concrète pour convaincre les méfiants «Je pense que les gens s’attendront à ce que M. Biden démontre qu’il va sérieusement donner la priorité au climat», a déclaré Betts, qui était le principal négociateur sur le climat pour l’UE lorsque l’Accord de Paris a été conclu. «Les gens examineront très attentivement ce que Biden fait s’il gagne, ce qu’il fait à court terme pour démontrer qu’il va mener une action nationale sérieuse.»

