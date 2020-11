Les États-Unis disent à Qualcomm qu’ils peuvent expédier des puces non 5G à Huawei

Bien que cela ne résout pas complètement le problème Huawei reçoit des chipsets 5nm de pointe pour ses téléphones 5G et des stations de base pour ses réseaux 5G, Reuters rapporte que le gouvernement américain autorise Qualcomm, basé aux États-Unis, à expédier certains composants au fabricant. Annoncées en mai et à partir de septembre dernier, les fonderies utilisant la technologie américaine pour fabriquer des puces doivent obtenir une licence du département américain du commerce afin de les livrer à Huawei.

Qualcomm obtient le feu vert des États-Unis pour expédier des puces 4G à Huawei



Le changement de règle a empêché Huawei d’avoir un inventaire suffisant de son chipset Kirin 9000 5 nm pour se sentir à l’aise. Remplaçant le 7nm Kirin 990 5G, la nouvelle puce est plus puissante et économe en énergie que son prédécesseur et le fabricant chinois espérait avoir suffisamment de puces pour alimenter sa ligne Mate 40 récemment dévoilée; ce dernier est la dernière série phare de la société et ses téléphones les plus avancés technologiquement de l’année. Le Kirin 9000 est également censé alimenter le nouveau modèle pliable de Huawei, le Mate X2, et les stations de base 5G qui sont utilisées avec son équipement de réseau 5G. Huawei aurait commandé 15 millions de ces puces à TSMC plus tôt cette année, mais n’en a reçu que 8,8 millions avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’exportation.

Les États-Unis disent que Qualcomm peut transférer des puces 4G à Huawei

Le mois dernier, il y avait des spéculations selon lesquelles le département du Commerce allait donner à TSMC une licence lui permettant d’expédier des puces à Huawei. Mais la licence allait être limitée aux puces fabriquées en utilisant le nœud de processus 28nm et plus. Oui, les États-Unis allaient permettre à Huawei de recevoir des puces de la fonderie, mais seulement celles qui n’étaient pas aussi puissantes et écoénergétiques que les chipsets d’aujourd’hui.

Reuters a rapporté vendredi que Qualcomm allait recevoir une licence du département américain du commerce lui permettant de vendre des puces à Huawei. Mais encore une fois, il y a une mise en garde. Ces puces fonctionnent avec des combinés 4G LTE, et non avec la technologie 5G de pointe. Comme l’a dit Qualcomm, «nous avons reçu une licence pour un certain nombre de produits, dont certains produits 4G». Une porte-parole de Qualcomm n’a pas pu révéler les composants 4G exacts que la société basée à San Diego peut vendre à Huawei, mais elle a déclaré qu’ils avaient à voir avec les appareils mobiles. Le fabricant de puces a d’autres demandes de licence en attente auprès du gouvernement américain.

Grâce à sa gamme de puces mobiles Snapdragon, Qualcomm est le plus grand fournisseur mondial de puces pour smartphones. Huawei utilise des circuits intégrés Snapdragon moins puissants pour ses combinés moins chers, mais alimente ses modèles phares avec des chipsets Kirin; ceux-ci sont conçus par l’unité HiSilicon de Huawei et fabriqués par TSMC. Mais à moins que les États-Unis ne reviennent à leurs anciennes règles d’exportation, TSMC continuera d’être empêché d’envoyer des puces à Huawei sans obtenir de licence. L’inventaire des puces Kirin 9000 de Huawei pourrait s’épuiser au début de l’année prochaine. Ironiquement, les nouvelles règles d’exportation ont également eu un impact négatif sur certains fabricants de puces américains. Micron, qui comptait Huawei comme son plus gros client il y a quelques années, n’est plus autorisé à expédier ses puces mémoire à l’entreprise.

L’analyste de Bernstein, Stacy Rasgon, a déclaré que, étant donné que la licence accordée à Qualcomm ne couvre que les puces 5G, cette décision n’aura qu’un effet limité sur Huawei; Les acheteurs de téléphones se tournent lentement vers les achats de téléphones 5G. L’analyste a déclaré qu’il n’était pas certain que les États-Unis accorderont des licences qui permettront à Huawei de recevoir des puces de smartphone 5G. Huawei et la Chambre de commerce américaine ont refusé de commenter.

Les États-Unis considèrent Huawei comme une menace pour la sécurité nationale en raison des liens perçus entre le fabricant et le gouvernement communiste chinois. Même si ses appareils ne peuvent pas être achetés aux États-Unis via les canaux officiels, la société est le deuxième fabricant de téléphones au monde. Et bien qu’il ne soit pas autorisé à vendre son équipement réseau aux États-Unis et dans d’autres pays en raison de craintes de sécurité, Huawei reste le plus grand fournisseur mondial d’équipements réseau.