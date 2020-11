Les essais d’Osiris de Destiny 2 annulés pendant deux semaines

in

Bungie a fait l’appel pour annuler le tournoi PvP hebdomadaire de Destiny 2 Trials of Osiris jusqu’au 27 novembre. Le développeur a publié la mise à jour sur le compte d’aide du jeu spatial sur Twitter mais a cité un « problème récemment découvert » et rien de plus spécifique.

Bien qu’il soit difficile de dire quel est ce problème avec certitude, les joueurs de Destiny 2 ont découvert un problème qui donne à Stasis Warlocks un super infini. En un coup d’œil, son fonctionnement est assez similaire à l’exploit Dawnblade qui a été lancé il y a un certain temps, car il vous permet d’étendre votre super indéfiniment à l’aide de quelques boutons de synchronisation. Nous avons contacté Bungie pour plus d’informations, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse au moment de la rédaction de cet article.

Une autre explication pourrait être l’état général du creuset en ce moment. Depuis la sortie de Beyond Light, les joueurs se sont tournés vers Twitter et Reddit pour exprimer des griefs selon lesquels les sous-classes Stasis sont assez fortes. En bref, de nombreuses capacités vous gèlent sur place, ce que beaucoup pensent être un peu excessif et ennuyeux à jouer.

Bungie a également désactivé quelques autres armes au cours de la première semaine de Beyond Light. Witherhoard fournissait d’étranges problèmes visuels, tandis que le canon à main Rose tirait à 150 coups par minute au lieu de 140. Les joueurs ont également trouvé un moyen d’atteindre le cap souple de Destiny 2 Beyond Light en une heure, mais Bungie a été au top de celui-là aussi.

En raison d’un problème récemment découvert, Trials of Osiris ne sera pas disponible avant le week-end du 27 novembre 2020. – Aide Bungie (@BungieHelp) 13 novembre 2020

Le creuset semble un peu chaotique en ce moment, mais c’est une raison de plus pour en profiter jusqu’à ce que Bungie modifie tout ce sur quoi il travaille. Si vous cherchez autre chose, cependant, nous avons des guides sur le raid Deep Stone Crypt de Destiny 2 et où trouver le secteur perdu de Perdition de Destiny 2 – ce dernier est un endroit assez agréable pour se cacher en ce moment.