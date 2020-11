Les erreurs du gardien apportent la première victoire du SK Rapid en Ligue Europa

Rapid a lutté pendant 85 minutes contre Dundalk dans un match toujours équilibré, caractérisé par des erreurs de gardien de but des deux côtés. En fin de compte, le gardien irlandais en a un de trop dans sa manche et Rapid a remporté le match 4: 3 (1: 1) dans la phase finale.

Rapid a pris un bon départ et a tenté de prendre la barre. Mais déjà après huit minutes le revers: attaque à droite, Hoban a en fait pris la tête du flanc exactement à Gartler. Mais celui-ci a glissé puis a frappé le ballon dans son propre but (8e). Un arbitre vidéo aurait nié le but en raison d’un hors-jeu.

Les Hütteldorfer n’ont guère été découragés et ont essayé de continuer leur jeu. Comme il n’y avait pas de solution agressive, Ljubicic a pris courage à environ 25 mètres. Son tir était centré sur le but, mais comme Gartler auparavant, le gardien de Dundalk McCarey n’avait pas l’air bien (22e).

En conséquence, les invités ne se sont pas murés dans leur propre moitié. Encore et encore, les Irlandais combinaient magnifiquement l’attaquant, présentaient un bon plan au milieu de terrain et n’échouaient souvent que sur la dernière passe ou même sur la conclusion. Comme Rapid manquait le dernier coup de poing, il est allé 1: 1 dans les cabines.

Cinq buts après la 75e minute

Après la pause, Kühbauer est passé de l’arrière trois à l’arrière quatre, comme c’est souvent le cas. Le match est resté intense et les deux équipes auraient pu recevoir un penalty, mais l’arbitre ne l’avait pas vu à deux reprises. Dans l’ensemble, cependant, le jeu pour le vert et le blanc ne s’est pas beaucoup amélioré.

L’ara pâle prit alors la tête. Schick contraint le gardien de Dundalk à parer d’une demi-volée, Arase (79e) hoche la tête au rebond de la tête. Mais l’égalisation est venue immédiatement, cette fois c’est l’erreur du vétéran Sonnleitner qui a d’abord sauvé la situation mais a ensuite causé le penalty. Gartler aurait pu le retenir à nouveau, mais l’a repoussé dans sa propre surface (82e).

Et ce n’était toujours pas le jour des gardiens. Car encore une fois, c’était une erreur de McCarey, qui passe un demi-flanc et laisse Hofmann entrer sans aucun problème. Le couvercle a finalement été fait par le remplaçant Demir, qui a marqué le 4: 2 d’un tir précis (90e + 1). Cinq minutes après le temps d’arrêt, McMillan (90 + 5) a réussi à marquer un doublé avec une pénalité, mais ce n’était pas suffisant pour aller au but.

Classement du groupe B de la Ligue Europa