Les équipes de l’AFL à Victoria peuvent s’entraîner en grands groupes, le premier ministre Daniel Andrew

Le Premier ministre victorien Daniel Andrews a fourni à l’AFL les nouvelles qu’ils espéraient, déclarant que les équipes peuvent commencer l’entraînement en groupes de 10 à partir de mercredi matin.

La mise à jour d’aujourd’hui donne à l’AFL le pouvoir de lever la limite de formation dans l’État de Victoria de deux à 10 personnes.

Cette décision rapproche Victoria des autres États après que les équipes de la LNR ont commencé à s’entraîner en grands groupes dans le Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud la semaine dernière.

« Le sport professionnel, après tout, c’est un lieu de travail, il y a eu beaucoup de travail entre l’AFL et l’équipe de santé publique et nous avons convenu d’un ensemble d’arrangements qui permettront la formation de l’AFL, de la ligue de rugby, d’autres sports professionnels pour reprendre juste avant minuit demain soir « , a déclaré Andrews.

Dustin Martin, Jack Riewoldt (Getty)

« Bien sûr, une fois que la formation est de nouveau opérationnelle, cela ouvre la voie à l’AFL et à d’autres codes pour faire des annonces.

« La reprise de la formation ouvre la voie au retour de footy et je pense que nous voulons tous que cela soit sûr, approprié et puisse être fait avec prudence et je suis convaincu que cela peut être le cas. »

La Commission AFL se réunira lundi pour finaliser son plan de retour au jeu et il est prévu qu’une annonce officielle suivra dans les prochains jours.

Daniel Andrews (AAP)

Le Premier ministre a également confirmé que les restrictions seraient assouplies sur des activités telles que la pêche, la randonnée et le golf.

« Qu’il s’agisse de randonnées, de pêche, de golf, de promenades, de coups de pied – pas plus de 10, et il y aura des distanciations physiques et des dispositions d’hygiène, du bon sens essentiellement », a ajouté Andrews.