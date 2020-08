Les entreprises fermées doivent payer 550 £ pour garder chaque travailleur avec une facture totale de 300 millions de £ alors que le congé se déroule, prévient le Parti travailliste

Les secteurs fermés de l’économie font face à une facture de plus de 300 millions de livres sterling pour éviter de licencier du personnel alors même qu’ils sont interdits de réouverture, selon les chiffres du Labour.Le programme de congés commence à se dilater samedi, les entreprises étant obligées de payer progressivement plus. du salaire des travailleurs mis à pied d’ici octobre, date à laquelle le programme se termine entièrement, mais certains secteurs comme les boîtes de nuit et les installations de jeux pour enfants ne peuvent toujours pas ouvrir, et la pause de vendredi dans l’assouplissement du verrouillage signifie qu’il y a peu de chances de redémarrer dans le Jusqu’à présent, les entreprises qui licencient des employés n’ont pas eu à contribuer aux 80 pour cent du salaire normal que leurs travailleurs reçoivent de l’État. Mais au mois d’août, ils doivent commencer à payer les cotisations d’assurance nationale et de retraite; ils devront alors contribuer à hauteur de 10 pour cent des salaires du personnel à partir du mois prochain et de 20 pour cent en octobre. » Choix remarquable » Le travail a utilisé des statistiques officielles pour calculer que le travailleur en congé moyen coûtera à son entreprise 550 £ au cours des trois prochains mois, résultant en une facture totale de 285 millions de livres pour l’industrie de la vie nocturne, 10 millions de livres pour le soft play et 22 millions de livres pour les entreprises qui organisent des expositions et des foires commerciales. En savoir plus Le programme de réduction de la TVA et d’emploi de Rishi Sunak oblige les consommateurs et les entreprises à se sentir confiants pendant le verrouillage Le secrétaire aux affaires de l’ombre, Ed Miliband, a déclaré: «De nombreuses entreprises ont encore peu ou pas de liquidités, mais essaient de faire ce qu’il faut et de sauver leurs employés. emplois. Ils sont maintenant confrontés au choix difficile de laisser partir leur personnel ou de devoir faire face à une lourde charge financière pour les garder. «Les entreprises de secteurs et de circonstances très différents ne devraient pas être traitées de cette manière uniforme, et c’est clairement injuste et illogique pour ces employeurs. toujours verrouillé et incapable de négocier. » Les travaillistes exigent une approche sectorielle des congés, les entreprises les plus touchées obtenant plus de soutien de l’État.Le Trésor a publié de nouveaux détails sur la façon dont les entreprises peuvent réclamer la prime de maintien de l’emploi de 1000 £, versée en fonction du nombre d’employés en congé qu’une entreprise conserve après le programme a pris fin, dans le but d’éviter une vague massive de licenciements alors que les entreprises sont invitées à commencer à contribuer à ses coûts.Mike Cherry de la Fédération des petites entreprises a déclaré: «Un soutien ciblé supplémentaire pour ceux qui doivent rester fermés est nécessaire de toute urgence, en particulier dans les zones où des verrouillages locaux sont en place, tout comme l’aide aux centaines et milliers de personnes – y compris les chefs d’entreprise et les nouveaux travailleurs indépendants – qui n’ont reçu aucun soutien depuis plus de 130 jours.

