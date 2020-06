Les entreprises de technologie américaines seront autorisées à travailler avec Huawei sur les normes 5G

En mai dernier, nous vous avions dit que le Département du commerce travaillait sur un projet de nouvelle règle cela permettrait aux entreprises américaines de travailler avec Huawei pour créer des normes 5G. Après que la société ait été inscrite sur la liste des entités du département du Commerce l’année dernière, il lui a été interdit d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine et les entreprises américaines ne savaient pas quelles informations elles étaient autorisées à discuter avec le fabricant chinois. En conséquence, lors des réunions tenues avec les entreprises mondiales de télécommunications pour discuter des normes 5G, les ingénieurs travaillant pour les entreprises américaines resteraient silencieux, donnant à Huawei une voix plus forte dans la création de ces normes.

Les États-Unis modifient la règle de la liste d’entités contre Huawei pour autoriser les États-Unis à participer aux réunions pour définir les normes 5G



Aujourd’hui, Reuters rapporte que le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, appelle une nouvelle règle permettant aux États-Unis de travailler avec Huawei dans la création de normes 5G « une clarification ». La règle modifie la «liste d’entités» de Huawei pour permettre aux entreprises américaines de divulguer certaines technologies à Huawei et à ses filiales si elle ajoute «à la révision ou au développement d’une« norme »dans une« organisation de normalisation ». «Le changement est vraiment simplement une clarification. Ce n’est pas que nous faisons quelque chose pour aider Huawei. Ce que nous faisons est quelque chose pour faciliter la symétrie des normes mondiales. C’est pour nous assurer que nous avons l’ubiquité en 5G. «

Les entreprises de technologie américaines se demandent également si elles peuvent participer à ces réunions, car elles doivent faire entendre leur contribution à l’élaboration des normes 5G. Naomi Wilson, directrice principale des politiques pour l’Asie au Conseil de l’industrie des technologies de l’information (ITI), qui représente des entreprises comme Amazon, Intel et Qualcomm, a déclaré: « À l’approche de la fin de l’année, il est grand temps que cela soit résolu. et clarifié. » Wilson a noté que les États-Unis veulent que leurs entreprises soient compétitives avec Huawei « Mais leurs politiques ont, par inadvertance, fait perdre aux entreprises américaines leur siège à la table pour Huawei et d’autres sur la liste des entités. «

Les États-Unis ont inscrit Huawei sur la liste des entités l’année dernière, qualifiant la société de menace pour la sécurité nationale des États-Unis en raison de ses liens perçus avec le gouvernement communiste chinois. Le plan était de rendre très difficile pour Huawei d’obtenir le logiciel et les composants dont il a besoin pour produire ses combinés et son équipement de réseau. N’étant pas en mesure de concéder sous licence les services mobiles de Google, Huawei ne pouvait pas autoriser ses téléphones à exécuter des applications telles que Google Play Store, Search, Gmail, YouTube, Maps, Drive et autres. Cela n’a pas d’importance en Chine, où Google a de toute façon interdit la plupart des applications de Google, mais cela a eu un impact sur les unités internationales de Huawei. Pourtant, Huawei a réussi à augmenter ses expéditions de téléphones de 17% l’an dernier pour atteindre 240 millions de téléphones, ce qui lui a permis de dépasser Apple et de devenir le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde.

Insatisfait de ces résultats, les États-Unis ont fait passer le niveau supérieur le mois dernier en modifiant une règle d’exportation. Les fonderies qui utilisent la technologie américaine pour produire des semi-conducteurs ne peuvent pas expédier ces composants à Huawei sans obtenir une licence des États-Unis.Avec des puces de pointe à utiliser pour ses téléphones et ses stations de base 5G, Huawei pourrait avoir des difficultés. Pourtant, l’entreprise cherche un moyen de contourner les nouvelles règles, y compris un plan qui permettrait à Samsung de produire des puces de 7 nm pour les stations de base 5G de Huawei en échange d’une part de marché des smartphones.

Le secrétaire Ross a déclaré que les problèmes de sécurité nationale concernant Huawei persistent. Il déclare que l’espionnage dont Huawei est accusé est un vrai problème et que les États-Unis sont préoccupés par la sécurité de ses réseaux 5G. Malgré la modification des règles de la liste d’entités contre Huawei, le leader mondial des équipements de réseau n’est pas autorisé à participer à la construction de réseaux 5G dans les États.