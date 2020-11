Les entraîneurs s’inquiètent des matchs serrés et des blessures en Europe – Football

La star de Liverpool, Mohamed Salah, testée positive pour Covid-19 alors qu’elle était en service international avec l’Égypte, a ajouté aux problèmes persistants des champions de Premier League, les Reds ayant déjà perdu plusieurs joueurs clés à cause de blessures ces dernières semaines. Salah n’est pas le seul footballeur de premier plan à être mis à l’écart par le coronavirus bien sûr. Il y a eu une série de résultats positifs pour Covid-19 depuis la reprise du football à travers le monde et on s’attend à ce que cette saison touchée par le virus voit beaucoup plus de joueurs manquer des matchs.

Prenons le cas de l’arrière gauche de Manchester United Alex Telles par exemple. Le Brésilien nouvellement signé a été trouvé positif à Covid le mois dernier, puis a renvoyé un résultat de test négatif avant de rejoindre son équipe nationale pendant la pause internationale. Là, il a été testé à nouveau positif dimanche. United n’aurait normalement pas été trop inquiet de l’absence de Telles. Ils ont eu les services de Luke Shaw à ce poste. Sauf que l’arrière latéral anglais est maintenant blessé à la cuisse et pourrait rater les quatre prochaines semaines d’action, donnant au manager Ole Gunnar Solskjaer un nouveau mal de tête avant la rencontre de Premier League ce week-end avec West Brom.

Solskjaer avait précédemment exprimé son mécontentement face au manque d’espace entre les matchs, un point de vue également partagé par ses homologues de Liverpool et de Manchester City, Jurgen Klopp et Pep Guardiola. Cette saison, le nombre de blessures musculaires a notamment augmenté après un début de saison inhabituel.

Avec peu ou pas de pré-saison pour la plupart des équipes, et les équipes impliquées dans des compétitions européennes devant se précipiter dans la nouvelle campagne, les experts médicaux avaient prédit un risque plus élevé de blessures. Le site Web Premier Injuries, qui gère une base de données sur les blessures en Premier League, a noté que 103 blessures musculaires ont eu lieu au cours des huit premiers jours de match de cette saison de Premier League. Il s’agit d’une augmentation de 16% par rapport à la même période l’an dernier, avec deux matchs de la première journée de match de cette saison à jouer.

Selon The Athletic, après cinq jours de match, la Premier League avait déjà enregistré 78 blessures musculaires, soit une augmentation de 42% par rapport à la même étape l’année précédente. Pedro Luis Ripoll, médecin et fondateur d’une clinique spécialisée dans les blessures sportives en Espagne, a déclaré au journal ABC qu’il y avait eu 78 blessures musculaires au cours des 50 premiers jours de la saison espagnole.

Quand le patron de City Guardiola a été interrogé sur son pire départ en tant que manager après huit points en cinq matches de championnat, il a déclaré: «Je préférerais avoir des résultats mais aussi devoir analyser le départ et où nous en sommes … Nous avons lutté pour les nombreuses blessures. , pour le manque de préparation et pas de temps de récupération entre les matchs – les matchs incroyablement difficiles que nous avons disputés jusqu’à présent.

Au fil de la saison, ce sentiment sera sans aucun doute repris par de nombreux managers. Par rapport aux clubs espagnols, italiens et allemands, les clubs de Premier League ont la compétition supplémentaire à jouer: la Coupe de la Ligue. Cela signifie quatre compétitions pour les acteurs européens, ainsi que des engagements internationaux pour la plupart de leurs joueurs. Même en France, la Coupe de la Ligue a été interrompue cette saison afin d’éviter la congestion des matches. Cela n’a pas beaucoup aidé le champion de France Paris Saint-Germain. Finaliste de la Ligue des champions de la saison dernière, le PSG a eu du mal à mettre 11 joueurs en forme pour les matches cette saison.

Interrogé sur la crise des blessures graves au club, le patron du PSG Thomas Tuchel a déclaré que le manque de temps de récupération entre les matchs était à blâmer. «Nous avons disputé huit matchs en 22 jours, donc nous ne faisons pas de séances d’entraînement appropriées. Tout ce que nous faisons, ce sont des séances de récupération, et nous jouons toujours à 21 heures, donc nous manquons de jours de récupération. Notre prochain match aura lieu un vendredi à Monaco et certains de nos joueurs reviendront le jeudi ou le mercredi après avoir disputé deux ou trois matchs pour leur pays. Voilà votre explication », dit-il.

Le problème ne devrait s’aggraver que dans les mois à venir. Il n’y a pas de pause hivernale cette fois et la plupart des clubs joueront un match tous les trois jours. Contrairement aux autres grandes ligues européennes, la Premier League est revenue à trois remplaçants par match au lieu de cinq, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles pour les joueurs.

De nombreux managers et l’Association des footballeurs professionnels sont favorables à l’utilisation de cinq remplaçants. Mais il est peu probable que cela se produise, car un changement de règle nécessite que les 14 clubs de Premier League soient d’accord, et les petits clubs pensent que cela profiterait de manière disproportionnée aux grands clubs.

Pour certains des noms les plus en vue de la ligue, l’accumulation de matchs dans les prochaines semaines reste une énorme source de préoccupation. Man City, par exemple, jouera 13 matchs en 42 jours du 21 novembre au 2 janvier 2021. United disputera 13 matchs similaires en 41 jours. Ceux-ci comprennent neuf matchs de Ligue, trois matchs de Ligue des champions et un quart de finale de Coupe de la Ligue chacun pour les deux équipes. Avec la FA Cup à partir du début de l’année prochaine, le calendrier serré pourrait causer de graves problèmes aux équipes encore en vie dans toutes les compétitions.