Les ensembles LEGO Star Wars 2020 incluent The Mandalorian, Galaxy’s Edge et plus / Film

Il y en a tellement Guerres des étoiles LEGO indique qu’il est difficile de garder une trace. Mais la société de construction de briques ne ralentit pas parce que la ligne Star Wars est l’un de leurs thèmes les plus populaires, et cette année, ils ont beaucoup de nouveaux ajouts à travers le spectre des médias situés dans une galaxie très, très loin.

LEGO Star Wars: La saga Skywalker est un nouveau jeu vidéo à venir en octobre de cette année qui passe par les neuf chapitres du primaire Guerres des étoiles saga avec toute l’action, l’aventure et l’humour que les jeux vidéo LEGO apportent à la table. LEGO publie donc un tas d’ensembles à travers le spectre de Guerres des étoiles qui sont liés au jeu vidéo, y compris des ensembles qui comprendront des codes pour le jeu afin de déverrouiller certains personnages et navires à utiliser dans le jeu. Découvrez le 2020 Guerres des étoiles Ensembles LEGO ci-dessous.

Nouveaux ensembles LEGO Star Wars 2020

501st Légion Troopers and Vehicles – The Clone Wars

Tout d’abord, la 501st Legion of Clone Troopers obtient son propre petit ensemble LEGO, y compris un Jet Trooper et quelques figurines Battle Droid. Mais la meilleure partie de cet ensemble est le Walker AT-RT et le Speeder BARC pour un plaisir de combat LEGO maximum. Le 501st Legion Clone Troopers coûtera 29,99 $ et sera expédié le 1er septembre.

Char d’assaut blindé (AAT) – The Clone Wars

À bord des véhicules plus robustes de The Clone Wars, nous avons un char d’assaut blindé ou un AAT. Pour rendre cet ensemble encore meilleur, il y a des figurines d’Ashoka Tano et un Clone Trooper avec une conception d’armure inspirée par les Jedi elle-même. Il y a aussi deux figurines Battle Droid, une pour la conduite et l’autre pour le travail de grognement de chargement des armes de projectile. Le char d’assaut blindé coûtera 39,99 $ et sera expédié le 1er septembre.

Intercepteur Jedi d’Anakin – La vengeance des guerres Sith / Clone

L’intercepteur Jedi jaune d’Anakin Skywalker revient sur les étagères, bien qu’avec une petite mise à niveau. Cette version a un cockpit qui s’ouvre, des tireurs d’armes à ressort, des volets d’ailes pliables, un espace pour que R2-D2 puisse rentrer dans le navire et des clips pour des munitions de rechange. Anakin a également un sabre laser, qui, espérons-le, ne perdra pas comme Anakin l’a fait continuellement dans les préquelles. Le Jedi Interceptor d’Anakin coûtera 29,99 $ et sera expédié le 1er septembre.

Main invisible du Général Grievious – La vengeance des Sith

Le général Grievous est l’un des principaux méchants des préquelles de Star Wars, et vous ne vous souvenez peut-être pas qu’il a son propre navire appelé The Invisible Hand. Le chef séparatiste est inclus en tant que figurine, ainsi que quatre sabres laser qu’il a volés aux Jedi tués, et Obi-Wan Kenobi est également inclus pour le combattre, avec à la fois son propre sabre laser et le blaster non civilisé qu’il utilise pour terminer le travail. Oh, et un Airborne Clone Trooper est là aussi. La main invisible coûtera 79,99 $ et sera expédiée le 1er septembre.

AT-AT Imperial Walker – L’Empire contre-attaque

Cela fait un moment que l’AT-AT a été vu sur les étagères comme un ensemble LEGO, à tel point que la version originale de l’ensemble ne peut être achetée que pour des centaines de dollars. Mais maintenant, le marcheur impérial revient sous la forme d’une énorme construction de 1276 pièces avec des panneaux dépliants, des tireurs à ressort, un speeder bike, un treuil et une trappe inférieure pour que Luke Skywalker puisse jeter un détonateur thermique pour le démonter. C’est une mauvaise nouvelle pour le général Veers, les deux pilotes AT-AT et les Snowtroopers qui sont également inclus. L’AT-AT Walker coûtera 159,99 $ et sera expédié le 1er septembre.

Death Star II Final Duel – Le retour du Jedi

Recréez la bataille finale entre Luke Skywalker et Dark Vador sous les yeux de l’empereur Palpatine. C’est là que l’empereur a rencontré sa disparition (je plaisante!) Après que Dark Vador se soit racheté en sauvant son fils et en retrouvant l’homme qu’il était quand il s’appelait Anakin Skywalker. Cet ensemble détaillé comprend l’effondrement des escaliers et du pont pour jouer la bataille finale au sabre laser, ainsi qu’une fonction de saut de force pour Luke Skywalker, un trône rotatif pour l’empereur et le puits du réacteur qu’il s’effondre, pour revenir en quelque sorte dans The Rise de Skywalker. En parlant de ça. Le duel final de Death Star II coûtera 99,99 $ et sera expédié le 1er septembre.

Navire de transport des Chevaliers de Ren – The Rise of Skywalker

Rappelez-vous les chevaliers de Ren? Ils avaient un rôle dans The Rise of Skywalker, peu importe leur importance, et maintenant leur navire de transport reçoit le traitement LEGO. Pour une raison quelconque, ce vaisseau n’inclut pas tous les Chevaliers de Ren, probablement vous êtes donc obligé d’acheter d’autres ensembles LEGO de The Rise of Skywalker pour compléter la collection de figurines. Mais cela vient avec Rey, qui ne se bat jamais vraiment avec le gang de Kylo Ren. Le transport des Chevaliers de Ren coûtera 69,99 $ et sera expédié le 1er septembre.

Transport par résistance I-TS – Galaxy’s Edge

Star Wars: Galaxy’s Edge est un canon dans l’univers de Star Wars, ce qui signifie que les différents navires, emplacements et personnages sont un jeu équitable pour les marchandises. Cette fois, il s’agit du Resistance I-TS Transport présenté dans l’attraction Star Wars: Rise of the Resistance, et il est accompagné du lieutenant Bek et de Vi Moradi, ainsi que des figurines Astromech Droid et GNK Power Droid LEGO. Le transport Resistance I-TS coûtera 99,99 $ et sera expédié le 1er septembre

La crête du rasoir – Le Mandalorien

Enfin, le meilleur nouvel ensemble LEGO de la liste des ensembles de jeu Star Wars de cette année vient facilement de The Mandalorian. Le vaisseau du chasseur de primes en titre The Razor Crest est un nouvel ajout fantastique à la flotte de navires que nous avons vus à travers l’univers de Star Wars. Mais la meilleure partie de cet ensemble LEGO sont les figurines qui l’accompagnent. Avec Mando lui-même, il y a Greef Karga, IG-11 et The Child, sans parler de l’un des soldats scouts qui l’ont kidnappé. Les crêtes de rasoir coûteront 129,99 $ et seront expédiées le 1er septembre.

Merci à StarWars.com d’avoir attiré l’attention sur ces nouveaux ensembles Star Wars LEGO.

