Les enjeux sont élevés alors que l’affaire de diffamation de Depp contre le tabloïd britannique se termine – betanewsfr

Par JILL LAWLESS et DANICA KIRKA LONDON (AP) – Le procès en diffamation de Johnny Depp contre un tabloïd britannique qui l’a accusé d’avoir abusé de l’ex-épouse Amber Heard se terminait mardi, avec l’avocat de la star insistant sur le fait que Depp n’avait jamais frappé une femme et brandissant Heard menteur compulsif. » La star de «Pirates des Caraïbes» poursuit News Group Newspapers, l’éditeur de The Sun, et le rédacteur en chef du journal, Dan Wootton, devant la Haute Cour de Londres pour un article d’avril 2018 qui le qualifiait de «batteur d’épouse». Dans les plaidoiries lors du procès de trois semaines, l’avocat de Depp, David Sherborne, a déclaré que l’acteur avait fermement nié «cette allégation de destruction de réputation et de fin de carrière». «Il n’a jamais frappé une femme de toute sa vie – point final, nada», a déclaré Sherborne. Le juge Andrew Nicol prendra sa retraite plus tard pour examiner son verdict. Il devrait rendre sa décision dans plusieurs semaines. QUE DÉCIDE LE JUGE? Ni Depp ni Heard ne sont jugés, bien qu’il ait été facile de l’oublier lors d’une affaire qui a disséqué leur histoire d’amour toxique avec des célébrités. Depp est le demandeur dans l’affaire civile, NGN et Wootton sont les défendeurs et Heard est leur principal témoin. Pour contrer la plainte en diffamation de Depp, le journal doit persuader le juge que, selon la prépondérance des probabilités, son histoire était exacte. L’avocate de NGN, Sasha Wass, a déclaré dans son résumé qu’il ne faisait aucun doute que Depp «abusait régulièrement et systématiquement de sa femme» et que l’étiquette de «batteur de femme» était donc justifiée. Mais Sherborne a déclaré que l’article de The Sun – qui exhortait JK Rowling à faire renvoyer Depp de la version cinématographique de son livre « Les bêtes fantastiques et où les trouver » – donnait la fausse impression que Depp avait été « jugé, condamné et condamné » pour violence domestique. «Agissant à la fois en tant que juge et jury, les accusés déclarent clairement et carrément que M. Depp est coupable (d’une) série d’infractions criminelles graves et violentes», a-t-il déclaré. QU’EST-CE QUI EST EN LITIGE? Les deux parties conviennent que la relation entre Depp et Heard, qui a commencé après leur rencontre sur le tournage de la comédie de 2011 «The Rum Diary», s’est détériorée bien avant leur divorce en 2017. Les textes, courriels et enregistrements témoignent des relations de plus en plus amères entre Depp , aujourd’hui âgée de 57 ans, et le mannequin et actrice de 34 ans. Mais ils ne sont pas du tout d’accord sur qui a commencé et intensifié leurs combats. Heard affirme que Depp est devenu un violent alter ego qu’il a appelé «Le monstre» sous l’influence de l’alcool et de la drogue. Elle allègue 14 incidents distincts au cours desquels il l’a frappée, giflée et bousculée, lui a tiré les cheveux et lui a lancé des bouteilles «comme des grenades». Le juge a vu des photos de Heard avec des yeux noirs, des marques rouges sur son visage et un cuir chevelu blessé – des preuves présumées de la violence de Depp. Depp a qualifié les allégations de «canular» et a affirmé que Heard l’avait frappé, lui coupant même le bout du doigt avec une bouteille de vodka jetée. En contre-interrogatoire, Depp a admis avoir frappé Heard lors d’une bagarre, mais a déclaré que c’était par accident alors qu’il tentait de l’empêcher de le frapper. Heard a reconnu être colérique et a déclaré qu’elle avait frappé Depp une fois en mars 2015. Mais elle a dit que c’était pour l’empêcher de frapper sa sœur. Sherborne a accusé Heard d’avoir changé à plusieurs reprises son histoire au fil de l’affaire. Il a dit qu’elle était « un témoin totalement peu fiable et franchement une menteuse compulsive – et je ne dis pas cela à la légère. » QU’AVONS-NOUS APPRIS? Le procès a fourni un regard de près et souvent peu flatteur sur la célébrité hollywoodienne, révélant des détails sur la vie de Depp de richesse, de luxe, de troubles émotionnels et de toxicomanie. Depp a reconnu une forte consommation de drogues, affirmant qu’il avait pris de la marijuana, de la cocaïne, de l’ecstasy et des champignons magiques, et qu’il était devenu accro aux analgésiques opioïdes. Mais il a nié que les drogues l’avaient rendu violent. La relation du couple s’est désintégrée dans un contexte international glamour. L’île privée de Depp aux Bahamas, un penthouse de Los Angeles, un train de luxe et un jet privé étaient tous des lieux de violence, selon Heard. Depp a déclaré dans la barre des témoins qu’il avait gagné 650 millions de dollars depuis qu’il avait rejoint la lucrative franchise «Pirates des Caraïbes» – et s’était retrouvé endetté de 100 millions de dollars après que ses conseillers financiers aient négligé de payer ses impôts pendant 17 ans. Des amis ont décrit Depp comme un gros dépensier et il a déclaré qu’il avait dépensé 5 millions de dollars pour envoyer les cendres de son héros littéraire, le journaliste drogué Hunter S. Thompson, dans l’espace. La relation du couple a également laissé une piste coûteuse de destruction. Les dommages causés à une maison louée en Australie après une altercation ont été estimés à plus de 100 000 dollars. Le penthouse du centre-ville de Los Angeles du couple a été saccagé lors d’une autre dispute. À un moment donné, les excréments ont été laissés dans leur lit – que ce soit par un chien ou une personne est contesté. QUI SONT LES GAGNANTS ET LES PERDANTS? La loi britannique sur la diffamation est largement considérée comme favorisant les demandeurs par rapport aux accusés, mais Depp pourrait devenir un perdant même s’il gagne. Depp a déclaré qu’il avait poursuivi le Sun parce que sa carrière avait été compromise par les allégations de Heard. Mais le procès a donné aux revendications une énorme audience mondiale. «Il est presque impossible de croire que quiconque rationnel a porté cette affaire devant les tribunaux», a déclaré Mark Stephens, avocat spécialisé dans les médias au sein du cabinet juridique Howard Kennedy. «Maintenant, je sais que beaucoup de gens disent que tout est question de justification. Il s’agit de prouver qu’il n’est pas un batteur de femme. Mais les enjeux sont très, très élevés pour tout le monde. Et à un certain niveau, des bâtons de boue. Heard a également fait interroger son personnage et a été accusée d’avoir fabriqué des preuves. Une militante de #MeToo, Katherine Kendall, a affirmé que Heard s’est approprié un viol violent qui est arrivé à Kendall à ses propres fins. Les gagnants les plus probables sont Wass et Sherborne, des avocats tenaces qui ont tous deux fait valoir de solides arguments pour leurs clients. Sherborne a également un rôle de premier plan dans un autre grand procès de célébrités – il représente la duchesse de Sussex dans son procès contre le journal Mail on Sunday pour publication d’une lettre privée à son père Thomas Markle. LE VERDICT SERA-T-IL LA FIN DE L’HISTOIRE? Pas probable. Depp poursuit Heard pour 50 millions de dollars en Virginie pour un article du Washington Post sur la violence domestique. Le procès doit avoir lieu l’année prochaine. Stephens a déclaré que si Depp «perd à Londres, il est presque certain de perdre cette affaire américaine. C’est donc en quelque sorte une répétition générale pour le deuxième cas.

ASSAINIC Blocs hydrofuges / Produit contre les rats 1.5 KG - BLOC Extrudé 40 grs DIFAPAQ Appâts prêts à l'emploi, les BLOCS HYDROFUGES DIFAPAQ Matières actives Difénacoum à 0,005% , sont un produit contre les rats à l'extérieur ou dans les lieux tels que les caves, les celliers. Ils sont composés d'un fort appétant pour attirer les rats mais aussi de bromadiolone, une matière active perturbant le

Sigvaris Traveno Chaussettes de Voyage Taille L 39/42 Noir Sigvaris Traveno L39/42 Noir c'est une paire de chaussettes de contention qui permettent d'activer la circulation sanguine et ainsi lutter contre les jambes lourdes. Elles sont idéales dans les situations où vous devez rester longtemps assis ou debout, tels que les voyages. Ces chaussettes préviennent

Urtekram Dentifrice à l'Eucalyptus Bio 75 ml - Sans Fluor Le Dentifrice bio à l'Eucalyptus Urtekram ne contient pas de sodium de Fluorure ni de sulfate qui sont des ingrédients dangereux pour l'organisme. Grâce à l'Eucalyptus que contient ce dentifrice naturel, vous luttez efficacement contre les aphtes. L'