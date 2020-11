Les enfants formés à la propreté sont retournés dans les couches à cause des restrictions de Covid, dit Ofsted

Les enfants les plus durement touchés par les restrictions de Covid ont régressé dans les compétences de base, certains jeunes enfants qui étaient auparavant entraînés à la propreté se retrouvant dans des couches, a déclaré Ofsted. Le chien de garde a déclaré que certains enfants en Angleterre avaient également oublié comment manger avec un couteau ou une fourchette ou avaient perdu leurs premiers progrès en chiffres et en mots. Les informations ont été recueillies par Ofsted à la suite de plus de 900 visites auprès de prestataires de services éducatifs et sociaux en septembre et octobre. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normaleOfsted a déclaré que les expériences des enfants n’étaient pas nécessairement déterminées par le privilège ou la privation, mais par le fait qu’ils disposaient de bonnes structures de soutien autour d’eux et du temps de qualité passé avec les familles et les soignants. Perte de forme physique Il a indiqué que certains jeunes enfants dont les parents étaient incapables de travailler de manière plus flexible avaient passé moins de temps avec leurs parents et d’autres enfants et avaient recommencé à porter des couches. Chez les enfants plus âgés, les inspecteurs ont appris que beaucoup manquaient maintenant d’endurance en lecture et en écriture, certains avaient perdu leur forme physique et d’autres présentaient des signes de détresse mentale, se manifestant par une augmentation des troubles de l’alimentation et de l’automutilation. Dans un discours prononcé la semaine dernière, Amanda Spielman, l’inspecteur en chef d’Ofsted, a déclaré qu’une augmentation du nombre de parents choisissant d’éduquer leurs enfants à domicile était en partie motivée par des «fausses nouvelles» suscitant des inquiétudes concernant la sécurité de Covid-19. Enseignement à domicile Dans un commentaire écrit sur les visites d’automne d’Ofsted, elle a déclaré qu’en octobre, environ la moitié des écoles visitées par les inspecteurs ont signalé une augmentation du nombre d’enfants retirés de l’école. En savoir plus Augmentation du nombre de parents à la maison éduquant leurs enfants à cause des «fausses nouvelles» de Covid, a déclaré le chef d’Ofsted. «D’après nos conversations, il semble qu’il y ait davantage de tendances au sein des communautés ethniques minoritaires et des ménages, y compris des personnes jugées plus à risque de Covid-19.» «Lutte contre les incendies» CovidShe a déclaré que les dirigeants des écoles «combattaient toujours» les épidémies de Covid, avec un apprentissage à distance «irrégulier». Mme Spielman a ajouté: «Nous sommes maintenant entrés dans un deuxième verrouillage national. Cette fois, au moins, les écoles, les collèges et les crèches doivent rester ouverts. C’est vraiment une très bonne nouvelle. L’impact des fermetures d’écoles cet été se fera sentir pendant un certain temps encore – et pas seulement en termes d’éducation, mais de toutes les manières dont ils ont un impact sur la vie des jeunes. «Comme lors du premier verrouillage, le travail des enseignants, des travailleurs sociaux et des soignants, avec le soutien des parents, sera à nouveau essentiel au succès et au bonheur futurs de nos enfants.

