Les enfants doivent-ils porter des masques faciaux? L’exemption d’âge pour les nouvelles règles obligatoires de couverture faciale expliquée

À partir d’aujourd’hui, une nouvelle règle entre en vigueur en Angleterre, obligeant les clients à porter un masque facial dans les magasins, y compris les espaces publics fermés tels que les centres commerciaux, les banques et les plats à emporter et ceux qui ne se conforment pas pourraient être confrontés à un 100 £ d’amende.Mais la nouvelle règle ne s’applique pas aux enfants de moins de 11 ans et voici pourquoi.La newsletter i coupe le bruitPourquoi les enfants ne sont-ils pas obligés de se couvrir le visage en public? Bien qu’il n’y ait pas de raison gouvernementale spécifique pour Les enfants de moins de 11 ans étant dispensés de porter des masques faciaux en public, les directives officielles du document du gouvernement sur la stratégie de rétablissement de Covid stipulent que les enfants de moins de deux ans ne devraient pas du tout porter de couvre-visage. l’âge de deux ans ou ceux qui peuvent avoir des difficultés à les gérer correctement, par exemple les enfants en âge d’aller à l’école primaire sans assistance, ou ceux souffrant de problèmes respiratoires. »Public Health England a également conseillé aux tout-petits et aux jeunes enfants Je ne les porterais pas en raison du risque d’étouffement et de suffocation. L’infirmière en chef de PHE, Viv Bennett, a déclaré: «PHE a été informée que les couvre-visage pour bébés et très jeunes enfants sont disponibles à la vente en Angleterre. l’âge de trois ans ne doit pas porter de couvre-visage ni de masques. « Ces masques ne doivent pas être utilisés car ils sont potentiellement dangereux et peuvent provoquer des étouffements et des suffocations. » Nous avons été informés que les masques faciaux pour bébés et très jeunes enfants sont disponibles à la vente en Angleterre. Les enfants de moins de trois ans ne doivent PAS porter de couvre-visage, car ils pourraient provoquer un étouffement ou une suffocation. pic.twitter.com/vmTMMdwioJ – Public Health England (@PHE_uk) 23 juillet 2020Qui d’autre est exempté de porter un masque facial? L’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande du Nord ont toutes une forme de masque facial en place, avec des conseils légèrement différents autour En Angleterre, le gouvernement britannique énumère les facteurs suivants comme circonstances légitimes de ne pas porter de couverture: les jeunes enfants de moins de 11 ans ne pouvant pas mettre, porter ou enlever un couvre-visage en raison d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental , ou un handicap si vous mettez, portez ou retirez un masque facial vous causera une grave détresse si vous voyagez avec ou fournissez une assistance à quelqu’un qui compte sur la lecture labiale pour communiquer afin d’éviter tout dommage ou blessure, ou le risque de préjudice ou de blessure. vous-même ou d’autres personnes pour éviter de vous blesser ou pour échapper à un risque de préjudice, et vous n’avez pas le visage qui vous couvre pour manger ou boire, mais seulement si vous devez prendre des médicaments si un policier ou un autre fonctionnaire vous demande En outre, cela inclut les situations où il est approprié de retirer votre masque dans un endroit où son utilisation est généralement obligatoire: si le personnel du magasin vous le demande à des fins d’identification de l’âge Si vous parlez avec des personnes qui se fient aux lèvres lecture, expressions faciales et son clair. Certains peuvent vous demander, verbalement ou par écrit, de retirer une couverture pour faciliter la communication

