Les enfants de moins de 16 ans ne recevront plus de bloqueurs de puberté sans l’autorisation du tribunal après l’affaire Keira Bell

Les enfants de moins de 16 ans ne recevront plus de bloqueurs de puberté sans l’autorisation du tribunal à la suite d’une décision de la Haute Cour. Les juges ont également déclaré que les cas impliquant des jeunes âgés de 16 à 18 ans pourraient obliger les cliniciens à demander l’autorisation du tribunal «avant de commencer le traitement». La décision a été rendue après que Keira Bell, 23 ans, de Cambridge, a intenté une action en justice contre le Tavistock and Portman NHS Trust, qui gère le seul service de développement de l’identité de genre (Gids) du Royaume-Uni pour les enfants. La dysphorie a été fournie avec des bloqueurs de la puberté par Gids à la clinique de Tavistock, ont noté les juges. Bloqueurs de la puberté La décision sur les bloqueurs de la puberté et l’âge du consentement a été rendue le 1er décembre (Photo: BEN STANSALL / AFP / Getty) prescrit et administré par des endocrinologues à l’University College London Hospitals NHS Foundation Trust et au Leeds Teaching Hospitals NHS Trust.Mme Bell, qui a commencé à prendre elle a fait valoir que les enfants ne peuvent pas consentir correctement à prendre des bloqueurs de puberté. La contestation judiciaire a également été intentée par Mme A, la mère d’une fille autiste de 15 ans inscrite sur la liste d’attente pour un traitement. En savoir plus La Haute Cour élève des barrières aux moins de 16 ans pour les bloqueurs de la puberté, statuant en faveur de Keira Bell dans l’affaire historique Dame Victoria Sharp, Lord Justice Lewis et Mme Justice Lieven ont statué que pour qu’un enfant donne son consentement valide, ils devraient «Comprendre, retenir et peser» plusieurs facteurs. Celles-ci incluent «les conséquences immédiates du traitement en termes physiques et psychologiques» et le fait que «la grande majorité des patients prenant des médicaments bloquant la puberté procèdent à la prise d’hormones sexuelles croisées et ils constituent donc une voie vers des interventions médicales beaucoup plus importantes. »Les juges ont déclaré:« Il est peu probable qu’un enfant âgé de 14 ou 15 ans puisse comprendre et évaluer les risques et les conséquences à long terme. Il est hautement improbable qu’un enfant âgé de 13 ans ou moins soit compétent pour donner son consentement. »« Bienvenue à la clarté »Une porte-parole du NHS England, qui n’était pas impliquée dans l’affaire, a déclaré:« Nous saluons la clarté qu’apporte la décision du tribunal. . Les Tavistock ont ​​immédiatement suspendu les nouveaux renvois pour les bloqueurs de la puberté et les hormones sexuelles croisées pour les moins de 16 ans, ce qui à l’avenir ne sera autorisé que si un tribunal l’autorise spécifiquement. »Mme Bell a déclaré que le jugement n’était« pas politique »et a appelé à« de meilleurs services de santé mentale pour aider ceux qui souffrent de dysphorie de genre ». Mme Bell a déclaré après le jugement:« Je suis ravie que le bon sens ait prévalu et de voir le rétablissement de la protection des enfants. »Mme A a déclaré:« J’espère que cela Le jugement fournira un filet de sécurité pour empêcher l’expérimentation médicale non supervisée sur des enfants comme ma fille, par une institution chargée d’aider à soulager sa détresse. »« Déçu »par le jugement Les sirènes, un organisme de bienfaisance qui défend les droits des enfants transgenres, a déclaré que la décision était une «Trahison des jeunes trans». Le Tavistock et Portman NHS Foundation Trust s’est dit «déçu» du jugement et demandait l’autorisation de faire appel. Sur les 161 jeunes référés par Gi ds pour les bloqueurs de la puberté en 2019-2020, la moitié avaient moins de 16 ans, un quart moins de 14 ans et trois avaient 10 ans.