Les employés de OnePlus divulguent les spécifications de la caméra 5G Nord et plus encore

Attention les gars et les filles lisant ceci aux États-Unis. OnePlus Nord signifie quelque chose pour vous. En effet, hier, le responsable de la stratégie européenne de la société a déclaré que la sortie du mid-ranger en Europe et en Inde est un test et que si une demande suffisante pour le téléphone fait surface, le Nord pourrait se retrouver en vente aux États-Unis. Alors maintenant, vous accordez plus d’attention à l’appareil. Pendant ce temps, OnePlus, dont les dirigeants sont connus pour avoir débordé tôt sur certaines spécifications et fonctionnalités, a publié quelques détails sur le prochain appareil.

OnePlus Nord est bien spécifié pour un téléphone de milieu de gamme



Simon Liu, directeur de l’imagerie OnePlus, mettre en place un post dans le forum OnePlus qui révèle les spécifications de la matrice de caméras arrière sur le OnePlus Nord. Il y aura un appareil photo principal 48MP soutenu par le capteur Sony IMX586, un appareil photo ultra-large 8MP, un capteur de profondeur 5MP et un appareil photo macro. À l’avant, il y a un snapper selfie 32MP et une caméra ultra-large pour les selfies avec un champ de vision de 105 degrés. OnePlus fait la promotion de la caméra selfie ultra-large en disant que les utilisateurs de OnePlus Nord n’ont pas besoin d’un selfie-stick. Liu déclare: « La sélection d’un capteur principal pour Nord était facile. Nous travaillons avec le Sony IMX586 depuis un certain temps maintenant – non seulement le matériel est superbe grâce à sa grande ouverture f / 1,75 et sa stabilisation optique d’image (OIS), mais nous avons également développé une gamme d’améliorations logicielles qui le rendent vraiment incroyable à utiliser, telles que l’ajustement de son traitement d’image dans une gamme de scénarios. «

Voir aussi Marché mondial des réservoirs de stockage d'eau chaude Production, croissance, part, demande et applications mondiales prévues jusqu'en 2028 Le OnePlus Nord offrira la 5G à un prix abordable

Les caméras frontales utilisent l’IA, la technologie à longue exposition et des algorithmes pour offrir des selfies lumineux avec moins de bruit, même dans des conditions de faible luminosité. Le téléphone peut également détecter lorsque vous essayez de prendre des images de plusieurs personnes et s’assurera que chaque visage de la photo est détaillé, même ceux situés à l’arrière d’un selfie bondé.

Le OnePlus Nord sera dévoilé le 21 juillet via un événement virtuel. Vous devrez installer l’application OnePlus Nord AR depuis l’App Store ou le Google Play Store. Le dernier est pour les appareils Android alors que les appareils iOS ou iPadOS devraient appuyez sur l’icône App Store sur leur téléphone ou leur tablette.

Un autre article, celui-ci écrit par Shawn L, chef de produit pour Nord, révèle que l’écran de 6,44 pouces sur le combiné sera un écran AMOLED. Et l’appareil aura un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui signifie que l’écran est mis à jour 90 fois par seconde. Cela donnera aux utilisateurs un défilement plus fluide et une animation de jeu vidéo améliorée. Et Shawn (quoi, vous vous attendiez à ce que je l’appelle M. L?) A également évoqué le chipset Snapdragon 765G qui alimentera le téléphone. Avec une puce modem 5G intégrée, le OnePlus Nord offrira aux consommateurs un combiné 5G abordable. «C’est parfait pour l’époque étant donné que la pandémie mondiale a décimé de nombreuses économies.

Le Nord, encore une fois selon Shawn, sera équipé de 12 Go de mémoire. Il dit: «L’une des raisons fondamentales pour lesquelles OxygenOS se sent si rapide, fluide et léger est à cause de nos animations. Bref, nous passons beaucoup de temps à perfectionner les plus petits détails. En fait, il a fallu trois mois avant d’avoir verrouillé animations d’écran que nous pourrions soutenir – au total, elles durent environ trois secondes, il y a donc une chance que vous ne les remarquiez même pas au début. une expérience rapide et fluide à tous les niveaux. «

OnePlus équipera le OnePlus Nord avec une batterie de 4 115 mAh et le chargeur Warp 30 W. Oui, le Nord est assez bien spécifié et offre ce qui semble être un rapport qualité-prix exceptionnel. Et avec la possibilité d’un lancement américain à la seconde, vous voudrez peut-être garder un œil sur le modèle.