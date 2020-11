Les employés d’Amazon ont volé un demi-million de dollars d’iPhones

Tout nouveau d’Apple La série iPhone 12 est actuellement parmi les smartphones les plus recherchés sur le marché, comme c’est souvent le cas avec les nouveaux iPhones. Et bien que beaucoup d’entre nous soient intéressés à en acheter un, certains cherchent des moyens d’arnaquer les acheteurs et d’en tirer profit, en particulier lorsque le battage médiatique autour des nouveaux iPhones est à son apogée.Vous pouvez également trouver intéressant:

Tel que rapporté aujourd'hui par le site technologique espagnol iPadizate (via AppleInsider), cinq employés d'Amazon ont été arrêtés pour avoir volé 500 000 EUR (environ 591 155 $) d'iPhones dans un centre logistique de Madrid. Lors de l'arrestation, les suspects avaient dix iPhones sur eux, ainsi qu'une grande quantité de numéros IMEI (International Mobile Equipment Identity), qu'ils semblaient avoir arrachés des cabines téléphoniques, dans le but de rendre les enquêtes policières plus difficiles. Amazon a découvert les contrevenants en lançant une enquête interne, après avoir remarqué que certaines boîtes iPhone ne pesaient pas autant qu'elles le devraient. La société a ensuite utilisé des caméras cachées pour constater que les suspects avaient effectivement remplacé les téléphones par d'autres articles dans la boîte. Trois des suspects ont été rapidement arrêtés après avoir quitté le travail, le quatrième pendant les heures de travail, tandis que le cinquième complice s'est rendu volontairement à la police. Tous les cinq ont été licenciés de leurs positions chez Amazon et sont actuellement en attente de jugement. L'enquête interne d'Amazon est toujours en cours.