Les Émirats arabes unis lancent un programme pionnier de protection des enfants

L’UAE Pro League est devenue le premier organe directeur au Moyen-Orient à lancer un programme pionnier de protection des enfants visant à garantir aux enfants le droit de jouer au football dans un environnement sûr et inclusif et à prévenir tout risque de préjudice pour les enfants impliqués dans le jeu. .

Cette initiative fait partie de l’engagement de la Ligue des Émirats arabes unis de promouvoir et de protéger la sécurité et le bien-être des enfants, conformément à l’objectif déclaré de la FIFA de faire en sorte que la participation au football, sous quelque forme que ce soit, soit une expérience positive pour tous les enfants.

Prévue pour être mise en œuvre en collaboration avec le ministère de l’Intérieur Centre de protection de l’enfance (MOI CPC) et en travaillant en harmonie avec l’AFC et la FIFA, l’initiative de sauvegarde de la Pro League des EAU cible quatre objectifs principaux; Mettre en œuvre des mesures de sauvegarde pour créer un environnement de football sûr pour les enfants, faciliter le signalement des préoccupations, assurer une enquête rapide sur les préoccupations et accroître la sensibilisation à la sécurité et à la protection des enfants dans les clubs.

Waleed Al Hosani, PDG de la Pro League des EAU, a exprimé sa joie avec le lancement du programme, expliquant: «La protection et le bien-être des enfants ont toujours été une priorité pour les dirigeants des EAU, et c’est notre rôle de travailler avec des organisations telles que la FIFA, la AFC, UAE FA et le ministère de l’Intérieur pour assurer la protection des enfants des EAU dans l’environnement du football.

«Au UAE Pro League, nous avons l’intention d’être un chef de file en Asie en adoptant une politique claire en matière de protection des enfants; un pas vers un avenir meilleur pour le football et toutes ses parties prenantes. Nous sommes ravis d’être les pionniers dans cette région et parmi les premiers en Asie à s’engager à mettre en œuvre une politique de sauvegarde efficace ».

Dato ‘Windsor John, le secrétaire général de l’AFC, a félicité la UAE Pro League et a déclaré: «Le comité exécutif de l’AFC s’est engagé à faire de la sauvegarde une initiative clé lors de sa réunion de novembre 2018 et nous sommes ravis que tant de parties prenantes, comme la UAE Pro League , ont suivi notre exemple.

«Nous les félicitons et leur souhaitons le meilleur des succès dans leurs initiatives de sauvegarde révolutionnaires qui fournissent une solide avance à de nombreuses autres associations membres et ligues en Asie.»

Joyce Cook, responsable de la responsabilité sociale et de l’éducation de la FIFA, a partagé son soutien en précisant: «La FIFA est convaincue que chaque enfant qui joue ou participe au football a le droit de le faire dans un environnement amusant et sûr. Nous saluons les efforts proactifs de la Ligue des Emirats Arabes Unis pour lancer ce nouveau programme et son engagement à travailler main dans la main avec le ministère de l’Intérieur pour la protection de l’enfance afin de déployer une formation sur la sauvegarde dans tous les clubs du pays. »

Cette initiative importante est conforme aux principes et aux étapes pratiques décrits dans la boîte à outils des Gardiens de la FIFA. »

En savoir plus sur l’application Sport360