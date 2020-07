Les Émirats arabes unis lancent la mission «  Hope  » sur Mars à bord d’une fusée japonaise

Une mission appelée Espérer , la première tentative de la région arabe de devenir interplanétaire, est en voie Mars .

L’espoir s’est envolé du Japon Centre spatial de Tanegashima au sommet d’une fusée Mitsubishi Heavy Industries H-IIA dimanche 19 juillet à 17 h 58 EDT (2158 GMT). Le vaisseau spatial s’est séparé de la fusée environ une heure après le décollage et devait déployer ses panneaux solaires pour alimenter la croisière de sept mois vers Mars.

« Des années de travail acharné et de dévouement ont porté leurs fruits », a déclaré l’ambassadeur Yousef Al Otaiba peu de temps après le lancement lors d’une soirée de surveillance virtuelle. « C’est un énorme accomplissement, mais ce n’est que le début. »

En relation: L’orbiteur Hope Mars des EAU: voici 6 choses à savoir

Plus: La mission Hope des Émirats arabes unis sur Mars en photos

Une fusée Mitsubishi Heavy Industries H-IIA lance la mission Hope Mars des Émirats arabes unis depuis le centre spatial de Tanegashima au Japon le 19 juillet 2020. (Crédit d’image: Mitsubishi Heavy Industries)

« C’est difficile de rassembler les mots, mais honnêtement, regarder ça décoller, savoir à quel point c’était difficile, savoir à quel point c’était difficile, être témoin de ce succès m’a fait ressentir une immense fierté », a déclaré Al Otaiba. « Je pense que tous les Emirats de la planète devraient se sentir fiers de ce que leur pays a réussi à accomplir aujourd’hui. »

Le lancement était initialement prévu pour le 14 juillet, mais a été retardé plusieurs fois en raison des mauvaises conditions météorologiques sur le site de lancement.

La mission Hope de 200 millions de dollars, également appelée mission Emirates Mars, est le La première incursion des EAU dans l’exploration interplanétaire , et son arrivée a été conçue pour marquer le 50e anniversaire de la nation. En particulier, les planificateurs de mission voulaient un projet qui relancerait les secteurs de la technologie et de la science du pays alors que le pays recherche un modèle économique qui puisse le soutenir au-delà de sa richesse pétrolière.

Mars ‘Hope’: Le premier vaisseau spatial interplanétaire des EAU veut entrer dans l’histoire

La nation a donc ciblé un orbiteur sur Mars et a stipulé que la mission devait fournir des données scientifiques de valeur internationale. Pour un pays avec peu d’expertise en science planétaire, c’était un défi de taille.

Les scientifiques de la mission ont consulté des scientifiques de Mars du monde entier et ont conclu qu’un moyen réalisable d’atteindre l’objectif était de concevoir une sonde qui recueillir des données complètes sur l’atmosphère martienne dans toute sa complexité.

C’est l’espoir: en s’appuyant sur la technologie existante mais placé sur une orbite équatoriale unique, le vaisseau spatial devrait fournir aux scientifiques les données dont ils ont besoin pour reconstituer la façon dont la météo sur Mars change au cours d’une journée et d’une année à chaque endroit du globe, et comment la planète perd son atmosphère.

L’atmosphère de Mars a été ténu pendant des éons et est maintenant dominé par le dioxyde de carbone, mais il était autrefois beaucoup plus somptueux et maintenait l’eau de la planète en place, et les scientifiques veulent savoir comment ce changement s’est produit.

L’orbiteur Hope Mars des EAU. (Crédit d’image: MBRSC)

Afin de répondre à ces questions, Hope est équipée de trois instruments différents, un imageur et deux spectromètres. Le premier fournira des images détaillées de la surface de la planète tandis que tous les trois rassembleront des données permettant aux scientifiques de suivre quels ingrédients se trouvent dans l’atmosphère de Mars.

Maintenant que le vaisseau spatial de la taille d’un SUV est en route, Hope a toujours un long voyage devant lui – 300 millions de miles (500 millions de kilomètres) de long, en fait. Le vaisseau spatial passera sept mois à traverser l’espace lointain avant de se mettre en orbite autour de la planète rouge. À partir de ce moment, Hope passera une année martienne complète, ou près de deux années terrestres, en orbite autour de Mars et en étudiant son atmosphère.

Ce graphique de l’Agence spatiale des EAU montre le patch vers Mars pour l’orbiteur Hope Mars. (Crédit d’image: MBRSC)

Le lancement d’aujourd’hui lance un série de décollages en direction de la planète rouge alors que les scientifiques cherchent à capitaliser sur une fenêtre de trois semaines d’alignement orbital favorable entre la Terre et Mars qui ne se produit que tous les 26 mois.

La Chine est la prochaine sur le calendrier de lancement, avec une mission appelée Tianwen-1 décollage prévu le 23 juillet. La mission comprendra un orbiteur, un atterrisseur et un rover et visera à répondre aux questions sur la géologie et l’environnement de la planète rouge.

Ensuite, La mission Mars 2020 de la NASA se dirige vers le compte à rebours du 30 juillet. Ce lancement met en vedette Perseverance, un énorme rover à six roues, chasseur de vie, transportant un petit hélicoptère qui, si tout se passe bien, deviendra le premier avion à voler sur une autre planète.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.