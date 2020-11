Les élèves du secondaire jouent un «  rôle nettement plus important  » dans la propagation du coronavirus dans les foyers, rapport Sage

Les élèves du secondaire jouent un « rôle nettement plus important » dans l’introduction d’infections dans les ménages, ont averti des experts.Un rapport publié par le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) avertit qu’il y a eu plus de 1000 épidémies de coronavirus dans les établissements d’enseignement depuis la réouverture des écoles. dans le bulletin éducatif de septembre.i: nouvelles et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Le rapport a clarifié qu’il n’y avait aucune preuve directe que le virus était transmis dans les écoles, mais a ajouté « il n’y a pas non plus de preuves directes pour suggérer le contraire ». les écoliers ont joué un «rôle significativement plus élevé» dans la propagation du virus entre les ménages entre septembre et octobre – au même moment où la deuxième vague commençait 1000 éclosions scolaires Le document indique qu’il y a moins de preuves que les jeunes enfants conduisent des infections, mais dit que tous les enfants pourraient «Manifestement» introduire dans le ménage une infection qui infecterait les adultes. des études de recherche des contacts selon lesquelles les enfants d’âge préscolaire et primaire sont moins sensibles à l’infection que les adultes (confiance faible à moyenne) », lit-on dans le rapport.« Les preuves sont plus mitigées pour les enfants d’âge secondaire et les enfants plus âgés semblent avoir des taux similaires à ceux des adultes . »Le rapport Sage a également fait valoir que le rôle des écoles dans la transmission communautaire« ne peut être facilement envisagé indépendamment de mesures plus larges. »Les écoles ont été autorisées à rester ouvertes pendant le deuxième verrouillage (Photo: Getty) Commentant le rapport, un ministère pour le porte-parole de l’éducation a déclaré: «Les médecins en chef et adjoints en chef ont clairement indiqué que la balance des preuves est fermement en faveur du maintien des écoles ouvertes.« Les enfants sont très peu exposés au virus et le personnel n’est pas plus à risque que ceux qui travaillent. dans d’autres secteurs. »Noël en péril Cela survient après que la professeure Susan Michie, membre de Sage, a déclaré que les deux prochaines semaines seraient« absolument cruciales »pour garantir que le verrouillage du coronavirus en Angleterre se termine comme prévu le 2 décembre Michie a exhorté le public à ne pas enfreindre les règles actuelles, à «être en mesure» de passer la période festive avec ses proches. Elle a également suggéré que l’annonce d’un vaccin potentiel contre le Covid-19 pourrait conduire à une complaisance avec les mesures, ajoutant que le jab ne fera «aucune différence» pour la vague actuelle. Lorsqu’on lui a demandé ce qui devrait remplacer les restrictions actuelles à la fin du verrouillage, le professeur Michie a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Il est trop tôt pour le savoir. Je pense que les deux prochaines semaines vont être absolument cruciales. «Ce seront deux semaines très difficiles, en partie à cause de la météo, en partie parce que, je pense, la promesse d’un vaccin peut rendre les gens complaisants. « Mais il est très peu probable que le vaccin arrive avant la fin de l’année ou le début de l’année prochaine et cela ne fera aucune différence par rapport à la deuxième vague actuelle. » Je pense donc que pour les deux prochaines semaines, tout le monde doit vraiment tout comprendre. leur résolution ensemble. »Reportage supplémentaire de l’Association de la presse

