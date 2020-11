Les électeurs conservateurs veulent voir l’allocation de soins augmentée pendant la pandémie de Covid-19, révèle un sondage

Les partisans conservateurs et les électeurs de Leave ont appelé Boris Johnson à augmenter le paiement des prestations pour toute personne qui est un soignant non rémunéré à plein temps.L’allocation de soins s’élève à 67,25 £ par semaine et n’a pas été augmentée pendant la pandémie malgré la pression sur les aidants et l’impact économique. de Covid-19. Les militants, y compris le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, veulent le voir augmenter de 20 £, en ligne avec l’augmentation du crédit universel.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Un nouveau sondage de Savanta ComRes, qui a interrogé plus de 2000 Britanniques, a révélé que 49 pour cent sont favorables à une augmentation de l’avantage pendant toute la durée de la pandémie, 34 pour cent disent qu’il devrait rester le même et 6 pour cent demandent qu’il soit abaissé. Parmi ceux qui ont voté conservateur aux élections de l’année dernière, il y a plus de soutien pour une augmentation: 54% souhaitent une augmentation de l’allocation de soins et 33% pensent qu’elle devrait rester à son niveau actuel. 56 pour cent des électeurs de Quitter une augmentation Pression du PM Les militants, y compris le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, veulent une augmentation de 20 £, conformément à l’augmentation du crédit universel (Photo: Getty) Les résultats pourraient augmenter la pression sur le Premier ministre accroître le soutien aux aidants. L’augmentation proposée bénéficie également d’un soutien majoritaire de la part des électeurs travaillistes, Lib Dem, Brexit, Verts et SNP, seuls ceux qui n’ont pas voté du tout ayant moins de 50% de soutien, a déclaré Sir Ed, dont le parti a commandé le scrutin. i: «Les aidants non rémunérés sont confrontés à de grands défis chaque jour; défis qui ont été rendus encore plus difficiles par le coronavirus. De nombreux aidants sont confrontés à des difficultés financières extrêmes. Ils luttent depuis des mois, comptant souvent sur les banques alimentaires pour se nourrir et nourrir les personnes dont ils s’occupent. »Les démocrates libéraux appellent donc le gouvernement à soutenir les aidants en augmentant l’allocation de soins de 1 000 £ par an, maintenant. Nos merveilleux soignants méritent davantage de soutien. Les libéraux démocrates défendront les aidants et ouvriront la voie à une société plus attentionnée. »Le coup de pouce de 20 £ par semaine au crédit universel, sur lequel se fonde la campagne d’allocation de soignant, a été introduit au printemps alors que la pandémie commençait à prendre. tenir au Royaume-Uni. Il doit rester en place jusqu’en avril de l’année prochaine, mais le Trésor a refusé de dire s’il prolongera ou non la hausse au-delà de cette date.Les ministres ont promis de renforcer le soutien aux aidants professionnels, par exemple en les mettant en tête de file. pour le vaccin Covid-19, mais ont été accusés d’en faire moins pour ceux qui s’occupent des membres de leur famille à domicile.