Les éditions exclusives Honda Amaze et WR-V sont lancées sans frais supplémentaires!

Les éditions exclusives Honda WR-V et Amaze sont livrées avec de subtiles mises à jour cosmétiques à l’extérieur et des intérieurs légèrement améliorés, mais sans frais supplémentaires. Ces modèles sont basés sur la finition VX haut de gamme et sont donc bien chargés.

Honda avait déjà lancé le grand nombre de lancements de la saison des fêtes en édition spéciale avec les modèles Amaze et CR-V Special Edition. Maintenant, Honda a abandonné deux autres lancements d’édition spéciale pour la saison des fêtes et cette fois, c’est le WR-V et encore une autre édition spéciale Amaze. Surnommés les éditions exclusives Honda Amaze et WR-V, ces modèles ont été lancés avec des prix à partir de Rs 7,96 lakh et Rs 9,70 lakh (ex-showroom, Delhi) respectivement. Ces modèles sont basés sur les garnitures VX entièrement chargées haut de gamme et sont disponibles avec toutes les options de groupe motopropulseur.

Honda Amaze Exclusive Edition basée sur la version VX haut de gamme lancée sans frais supplémentaires.

Les éditions exclusives Amaze et WR-V bénéficient d’améliorations cosmétiques supplémentaires, mais ce qui est intéressant, c’est qu’elles sont offertes sans frais supplémentaires. Les modèles de l’édition exclusive sont au même prix que la finition VX standard pour les deux voitures.

Édition exclusive Honda Amaze

L’édition exclusive Amaze reçoit quelques reflets chromés supplémentaires à l’extérieur par rapport à la garniture VX standard. Ces garnitures chromées ont été placées autour des vitres, des phares antibrouillard et sur le couvercle du coffre. Il y a aussi un écusson Exclusive Edition sur le hayon. À l’intérieur, l’ensemble comprend en outre un accoudoir central avant, de nouvelles housses de siège et des seuils de porte éclairés. Le reste de la liste d’équipement reste inchangé par rapport à la version VX standard.

Édition exclusive Honda Amaze intérieurs.

Sous le capot, l’édition exclusive Amaze est propulsée par un moteur à essence atmosphérique de 1,2 litre qui produit 90 ch et 110 Nm. Il existe également un moteur diesel de 1,5 L qui produit 100 ch et 200 Nm (80 ch et 160 Nm en diesel-auto). Les deux moteurs peuvent être équipés d’une boîte de vitesses manuelle ou automatique CVT.

Lisez aussi: Tata fait un plongeon sur la prochaine Hyundai i20 avec l’Altroz!

Édition exclusive Honda WR-V

La Honda WR-V Exclusive Edition reçoit également un traitement similaire avec des mises à jour cosmétiques et des intérieurs améliorés.

Tout comme l’Amaze, la WR-V Exclusive Edition reçoit également des reflets chromés à l’extérieur qui ont été mis sur la calandre et autour des phares antibrouillard. La WR-V reçoit également des graphiques de carrosserie et un logo Exclusive Edition sur le hayon. À l’intérieur, tout comme l’Amaze, le WR-V reçoit de nouvelles housses de siège, accoudoirs et seuils de porte éclairés. Le reste de la liste d’équipement est identique à la version VX haut de gamme.

Lisez aussi: Moteur, variantes et caractéristiques de Nissan Magnite révélés avant le lancement!

Sous le capot, le WR-V est propulsé par les mêmes moteurs que l’Amaze. Cela signifie qu’il obtient les moteurs essence de 1,2 litre 90 ch et 110 Nm, ou les moteurs diesel 1,5 litre 100 ch et 200 Nm. Cependant, contrairement à l’Amaze, la WR-V n’a pas l’option d’une boîte de vitesses automatique. Les deux moteurs ne peuvent être obtenus qu’avec une boîte de vitesses manuelle. Étant donné que ces améliorations sont sans frais supplémentaires, cela rend la finition VX haut de gamme pour les deux voitures un peu plus lucrative.