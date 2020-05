Les écrans Gollum du Seigneur des Anneaux montrent la puissance de la PlayStation 5

Les premières captures d’écran sont apparues pour le jeu furtif de prochaine génération du développeur allemand Daedelic Seigneur des anneaux: Gollum, présentant la puissance potentielle de ce que les jeux peuvent accomplir sur la PlayStation 5. Apparue pour la première fois sur le site de jeux allemand GameStar et avec une galerie complète sur IGN, la prochaine aventure Tolkein mettant en vedette le mécréant miaulant préféré de tout le monde de la Terre du Milieu a un art fascinant et détaillé conception.

Les couleurs et les ombres se situent quelque part entre une aventure de dessins animés et quelque chose de plus grave comme Déshonoré, avec un nouveau look Gollum rampant dans l’obscurité sombre. Alors que le premier mot disait que le look de l’anti-héros titulaire ne ressemblerait pas au look du légendaire Peter Jackson le Seigneur des Anneaux série de films, il semble toujours qu’un tout petit peu d’Andy Serkis s’y soit glissé. Tant pis. Je ne pouvais pas être aidé, je suppose. Quoi qu’il en soit, le modèle de personnage de Gollum est fantastique et capture la profondeur et la douleur de l’un des meilleurs personnages de fiction existants. En toute honnêteté, le producteur principal Kai Fiebig a déclaré dans une interview que «nous ne voulons pas déplaire aux gens qui n’ont vu que les films. Mais en bref, il ne ressemble pas à Andy Serkis. Nous avons commencé avec la personne qu’il était, puis nous l’avons évolué. »

Les écrans sont intéressants car ils sont le premier vrai regard sur un jeu PlayStation 5 qui n’est pas seulement un concept art. Assez de temps s’est écoulé depuis un déluge de le Seigneur des Anneaux jeux ont frappé les étagères et submergé les consommateurs qui Gollum pourrait juste avoir assez d’espace pour respirer et trouver sa propre assise. Pas seulement un bon le Seigneur des Anneaux jeu, mais peut-être même comme un bon jeu. Le fait que Gollum basera son histoire et son style sur les livres au lieu des films est déjà une aubaine et offre quelque chose de nouveau aux fans qui n’ont peut-être jamais plongé dans la fiction de Tolkien.

Le Seigneur des anneaux: Gollum est prévu pour une date de sortie 2021, à venir sur PlayStation 5, X Box Series X et PC.

