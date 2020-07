Les écrans 90 Hz arrivent sur les téléphones à moins de 200 $ en Inde

Realme a lancé aujourd’hui le Realme 6i axé sur le budget en Inde.

Le téléphone contient un chipset Mediatek Helio G90T avec un écran 90Hz.

Disponible plus tard ce mois-ci, son prix est d’environ 175 $.

Realme vient de lancer son dernier téléphone abordable en Inde, le Realme 6i. En fait, un Realme 6 rebadgé, c’est une perspective budgétaire passionnante, rejoignant les autres offres abordables de la société dans le pays.

Le Realme 6i est livré avec un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Realme utilise un Mediatek Helio G90T octa-core avec deux options de RAM et de stockage. Vous pouvez choisir un modèle de 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage ou un modèle de 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage en remorque. Notamment, Realme utilise également UFS 2.1 ici. Il existe également un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage avec deux emplacements SIM.

Le Realme 6i dispose de quatre caméras avec un snapper principal 48MP f / 1.8. Il est complété par un appareil photo ultra-large 8MP, un appareil photo macro 2MP et un «objectif portrait» monochrome 2MP. Une caméra selfie 16MP est montée dans un trou de perforation.

Le téléphone apporte également des ajouts bienvenus au segment budgétaire, notamment un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, un port casque 3,5 mm, un port USB-C pour le chargement et les données et une charge rapide de 30 W Flash Charge. Ce dernier pourrait remplir la batterie de 4300 mAh du téléphone en un peu moins d’une heure, mais c’est probablement parce qu’un chargeur de 20 W est inclus dans la boîte.

Attendez-vous à deux coloris, à savoir Lunar White et Eclipse Black, tandis que le corps lui-même présente un «design résistant aux éclaboussures». Le téléphone n’a pas de classification IP, mais Realme affirme que ses ports et son haut-parleur sont scellés pour «empêcher efficacement la pénétration de gouttes d’eau». Enfin, l’écran est recouvert de Gorilla Glass 3.

Realme 6i: Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix, la version 4 Go / 64 Go sera disponible en Inde à partir du 31 juillet pour 12 999 Rs (~ 173 $). Une prime de 2000 Rs (~ 27 $) vous donnera l’option 6 Go / 128 Go.

C’est un prix assez agressif compte tenu du prix élevé des Realme 6 en Europe, mais Realme est obligé de sous-coter ses rivaux dans le segment concurrentiel des sous-Rs 15000 de l’Inde.

Si la capacité de la batterie est plus importante pour vous que le taux de rafraîchissement, le Redmi Note 9 Pro, avec un écran à 60 Hz, un Snapdragon 720G et une batterie de 5020 mAh peut être obtenu pour 13999 Rs (~ 187 $). La série Galaxy M de Samsung, en particulier le Galaxy M21 avec sa batterie de 6000 mAh, pourrait également donner du fil à retordre au Realme 6i.

Dépenser un peu plus devrait être pris en compte si vous recherchez des taux de rafraîchissement plus élevés. Le Poco X2 Rs 15 999 (~ 213 $) avec un écran 120 Hz pourrait être une option si c’est votre fonctionnalité qui tue.

