Les Écossais ont averti que les règles «  hautement improbables  » seraient assouplies cette semaine malgré le système de niveaux

Les Écossais ont été avertis de ne pas s’attendre à un assouplissement des restrictions locales relatives aux coronavirus lorsqu’une annonce officielle est faite mardi.Nicola Sturgeon a déclaré qu’il était «hautement improbable» qu’il y aurait un assouplissement significatif des règles lorsque le nouveau système à plusieurs niveaux du pays sera examiné pour Au lieu de cela, elle a déclaré que certaines zones du conseil pourraient se voir dire qu’elles doivent monter d’un niveau, ce qui signifie que les restrictions sur la vie quotidienne des résidents locaux seront plus strictes. Le premier ministre confirmera tout changement aux cinq -un système de mesures plus élevé au Parlement écossais mardi après-midi, les modifications prenant effet à partir de vendredi. En savoir plus Système à cinq niveaux en Écosse: explication des restrictions de verrouillage, des pubs et restaurants aux gymnases Introduit lundi dernier, il a abouti à la mise en place de la majorité des 32 zones de conseil écossaises, y compris la ceinture centrale et les villes de Glasgow, Édimbourg et Dundee. La plupart des autres zones municipales, y compris la ville d’Aberdeen, ont été placées au niveau deux, avec seulement cinq zones au niveau un et aucune au niveau zéro ou au niveau quatre.Lorsque les mesures ont été annoncées, Mme Sturgeon a suggéré que East Lothian et Édimbourg pourraient être est passée au niveau deux «raisonnablement bientôt». Mais lors de son briefing quotidien sur les coronavirus, elle a déclaré que les ministres voulaient voir une baisse «significative et soutenue» des cas de Covid avant qu’une telle décision ne soit sérieusement envisagée. «Nous ne pouvons pas être sûrs que nous voyons cela Pourtant, je pense qu’il est hautement improbable que nous assistions à un assouplissement significatif des restrictions », a-t-elle déclaré.Nicola Sturgeon a déclaré que tout assouplissement significatif des règles était` `hautement improbable » cette semaine (Photo: Gouvernement écossais) Elle a ajouté: «Descendre d’un niveau conduit à une ouverture, et une ouverture conduit à une augmentation de la transmission, nous devons donc nous assurer que les niveaux d’infection dans une zone sont suffisamment bas pour faire face à cela. « Je ne m’attendrais pas à un assouplissement des restrictions lorsque nous annoncerons le premier résultat de la revue … Je ne m’attendrais pas à ce que les zones descendent d’un niveau. » Nous cherchons évidemment à savoir s’il y a un cas pour une partie du Dans le même temps, les statistiques officielles ont montré que l’Écosse a enregistré un décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures, avec 912 personnes testées positives pour la maladie. Sur les nouveaux cas, 363 se trouvent dans le Grand Glasgow et Clyde, 219 dans le Lanarkshire, 107 dans le Lothian et 73 dans l’Ayrshire et Arran.Il y a 1226 personnes hospitalisées confirmées infectées par le virus, en baisse de 19 en 24 heures, dont 105 en soins intensifs, en baisse de six.Mme Sturgeon a également annoncé jusqu’à 64 nouveaux postes de formation dans le NHS en Écosse sont en cours de création dans des domaines tels que la santé publique, l’étude des virus et la médecine de soins intensifs.

