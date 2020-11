Les écoles fermeront-elles à nouveau? Pourquoi ils ne ferment pas sous le nouveau verrouillage de Covid

Le Premier ministre Boris Johnson a confirmé ce week-end que l’Angleterre était sur le point d’entrer dans un verrouillage national d’un mois dans le but de réduire le nombre croissant de cas de Covid-19.Selon les dernières règles, les pubs, bars, restaurants et commerces non essentiels fermeront à partir de 5 De novembre au 2 décembre, on demandera aux gens de rester chez eux à moins d’avoir une raison précise de partir. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les écoles et les universités? Voici ce que vous devez savoir: la newsletter éducative d’i: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Les écoles fermeront-elles à nouveau? Contrairement au premier verrouillage au printemps, les crèches, les écoles, les terrains de jeux et les universités resteront ouverts comme d’habitude. a déclaré: «Nos cliniciens principaux conseillent toujours que l’école est le meilleur endroit pour les enfants, nous ne pouvons pas laisser ce virus endommager l’avenir de nos enfants plus qu’il ne l’a déjà fait.» Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré que ce sont des écoles «très importantes» et La commissaire aux enfants pour l’Angleterre, Anne Longfield, a ajouté que la fermeture des écoles serait un «désastre» pour le bien-être des élèves et leur éducation. Pourquoi restent-ils ouverts cette fois? Les ministres affirment que les écoles et les universités devraient rester ouvertes pour «donner la priorité au bien-être» et l’avenir à long terme de nos jeunes ». Le gouvernement espère également que cela aidera les parents et les tuteurs qui travaillent. Le ministre du Cabinet Michael Gove a déclaré que les élèves devaient rester dans les salles de classe même si cela signifiait prolonger le verrouillage. Il a déclaré au programme Andrew Marr: dans ce cas, mais je crois que nous voulons garder les écoles ouvertes et je pense que les mesures que nous mettons en place nous permettront de le faire. »L’Union nationale de l’éducation (NEU) appelle à la fermeture des écoles, avec une exception pour les enfants des principaux travailleurs, affirmant que les écoles sont un «moteur de transmission de virus» (Photo: Jacob King / PA) Le député conservateur et ancien ministre Tobias Ellwood a déclaré à Times Radio: «L’impact de la fermeture des écoles est énorme. Les dommages collatéraux causés par le fait que les parents ne peuvent pas aller travailler sont phénoménaux. Par conséquent, ces décisions difficiles doivent être prises. »Ce conseil s’applique à l’Angleterre. Comme l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont chacun leurs propres restrictions Covid en place, les directives peuvent varier dans chaque pays concernant le déménagement et les visites. Pourquoi y a-t-il des appels pour fermer les écoles? Le Syndicat national de l’éducation (NEU) appelle à la fermeture des écoles, à l’exception des enfants des principaux travailleurs, arguant que les écoles sont un «moteur de transmission de virus» .Kevin Courtney, secrétaire général adjoint du NEU, a déclaré: Il ressort clairement des données de l’ONS que les écoles sont un moteur de transmission de virus. Il serait voué à l’échec pour le gouvernement d’imposer un verrouillage national, tout en ignorant le rôle des écoles en tant que contributeur majeur à la propagation du virus. «Un tel verrouillage imposerait de la douleur à toute la communauté – mais ne serait pas aussi efficace que cela pourrait être si les écoles étaient incluses. Ignorer le rôle des écoles et des collèges dans la propagation du virus est susceptible de conduire à la nécessité de verrouillages encore plus longs à l’avenir. »Le NEU a lancé une pétition signée par les parents. Le personnel enseignant et les membres du public ont appelé à la fermeture des écoles et des collèges.En se référant aux derniers chiffres de l’ONS, M. Courtney a ajouté que 1 pour cent des élèves du primaire et 2 pour cent des élèves du secondaire sont porteurs du Covid-19. les données suggèrent que les niveaux d’infection dans les écoles primaires sont neuf fois plus élevés qu’ils ne l’étaient au début du trimestre en septembre et 50 fois plus élevés dans les écoles secondaires.Les scientifiques conseillant le gouvernement ont également exhorté les ministres à fermer les écoles secondaires pour le verrouillage d’un mois en Angleterre, je La fermeture d’écoles pour les enfants plus âgés est considérée comme l’une des mesures selon lesquelles les scientifiques pourraient aider à ramener R en dessous de 1 en raison des taux d’infection élevés chez les adolescents, ainsi que de la fermeture de pubs, de restaurants et de magasins non essentiels. L’éducation ouverte tout au long du deuxième verrouillage est une ligne rouge pour le Premier ministre.Les chiffres officiels montrent que les cas de coronavirus dans le groupe d’âge de 7 à 11 ans en Angleterre multiplié par 50 entre le 1er septembre et le 23 octobre, de 40 à 2010, malgré le fait que les écoles exploitent un système de bulles pour les classes ou les groupes d’âge.Quelles sont les mesures de sécurité actuellement en place dans les écoles? , des systèmes à sens unique et des temps de pause échelonnés. Des procédures de nettoyage améliorées ont été introduites et une distanciation sociale chaque fois que possible. En savoir plus Les crèches et les gardiennes d’enfants peuvent-elles rester ouvertes? Explication des deuxièmes règles de verrouillage sur la garde d’enfants et les bulles de soutien Garder les groupes séparés dans des «bulles» et en maintenant la distance entre les individus. Sous «de nouvelles restrictions», les dernières directives pour les universités ajoutent également: «Si vous vivez à l’université, vous ne devez pas reculer et faites le transfert entre votre domicile permanent et votre domicile étudiant pendant la période scolaire. Vous ne devriez rentrer chez vous qu’à la fin du trimestre pour Noël. Nous publierons des conseils supplémentaires sur la fin du mandat. »

