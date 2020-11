Les écoles devraient fermer lors du deuxième verrouillage, insiste le syndicat enseignant

Un syndicat enseignant exhorte le gouvernement à fermer les écoles en Angleterre à la suite de l’annonce par le Premier ministre Boris Johnson d’un deuxième verrouillage national, avertissant qu’ils sont «un contributeur majeur à la propagation du coronavirus». Dans un virage politique dramatique après que les ministres aient passé des semaines à résister à la perspective d’un verrouillage des «disjoncteurs», M. Johnson a annoncé samedi une période d’un mois de règles nationales plus strictes, mais a déclaré que les écoles, les collèges et les universités resteraient ouverts entre 5 heures. Novembre et 2 décembre. Cependant, le Syndicat national de l’éducation (NEU) appelle à la fermeture des écoles, à l’exception des enfants des principaux travailleurs. Bulletin d’information de i: nouvelles et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Le syndicat appelle également le gouvernement à préparer l’école rotas pour la fin de la période de verrouillage proposée, y compris le respect de sa promesse de fournir du haut débit et des équipements aux enfants qui n’en ont pas. Un moteur de transmission de virus Le secrétaire général Kevin Courtney a déclaré dans un communiqué: «Le gouvernement devrait inclure toutes les écoles dans les propositions pour un verrouillage national immédiat et au minimum se préparer aux rotations scolaires à la fin de cette période. «Il ressort clairement des données de l’ONS (Office for National Statistics) que les écoles sont un moteur de transmission de virus. au gouvernement d’imposer un verrouillage national, tout en ignorant le rôle des écoles en tant que contributeur majeur à la propagation du virus. »Se référant aux derniers chiffres de l’ONS, M. Courtney sai d 1 pour cent des élèves du primaire et 2 pour cent des élèves du secondaire ont Covid-19. L’interprétation des données par le syndicat suggère que les niveaux d’infection dans les écoles primaires sont neuf fois plus élevés qu’ils ne l’étaient au début du trimestre en septembre et 50 fois plus élevés dans les écoles secondaires. » Un désastre » Enfants en classe à l’Académie primaire Arbours à Northampton (Photo: Joe Giddens / PA Wire) Néanmoins, s’exprimant samedi, M. Johnson a insisté: «Nos cliniciens seniors conseillent toujours que l’école est le meilleur endroit pour les enfants, nous ne pouvons pas laisser ce virus endommager l’avenir de nos enfants plus qu’il ne l’a déjà fait. Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré qu’il était «très important» que les écoles et les collèges restent ouverts. La commissaire des enfants pour l’Angleterre, Anne Longfield, a ajouté que la fermeture des écoles serait un «désastre» pour le bien-être des élèves et leur éducation. Les suggestions selon lesquelles les écoles resteront ouvertes lors d’un prochain verrouillage sont les bienvenues. Nous avons toujours dit que les écoles devraient être les dernières à fermer et les premières à ouvrir. Ce serait un désastre pour le bien-être et l’éducation des enfants s’ils fermaient. – Anne Longfield (@annelongfield) 31 octobre 2020 Au Pays de Galles et en Irlande du Nord, les écoles ont été fermées pour un semestre prolongé de deux semaines en raison de leur «circuit». En septembre, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a exhorté le gouvernement à mettre les enfants «en tête de la file d’attente» pour les tests de coronavirus, ou risquer un «flot» de fermetures d’écoles qui nuiront davantage à leurs progrès scolaires. il était essentiel que les enfants ne perdent pas davantage de temps en classe comme ils l’ont fait pendant la période de confinement en raison du manque de tests disponibles.

