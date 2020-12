Les échecs attribués au fait que la direction est «  complètement déconnectée  » du marché cible

La fermeture imminente de Debenhams et le quasi-effondrement d’Arcadia sont dus au fait que la haute direction est «complètement déconnectée» des marchés cibles et ne réagit pas à la pression des fournisseurs haut de gamme et à bas prix, selon les experts du commerce de détail. deux grandes entreprises sont accusées d’être trop dépendantes des ventes en magasin et de ne pas s’identifier aux acheteurs de marques de mode rapide et de luxe.Les administrateurs de Debenhams ont décidé de mettre fin à l’entreprise après que JD Sports de Mike Ashley se soit éloigné du rachat. pourparlers. Cette décision signifie que les 12 000 employés perdront leur emploi lorsque les 124 magasins du détaillant âgé de 242 ans cesseront leurs activités. Cela survient quelques heures seulement après que le propriétaire de Topshop, Arcadia, soit tombé dans l’administration, mettant 13000 emplois en péril.« Une gestion sans contact »Arcadia appartient à Sir Philip Green (Photo: Getty) Daniel Burke, associé du cabinet de conseil et de fiscalité Blick Rothenberg, a déclaré: «Ils ont été excessivement dépendants des ventes en magasin et leurs ventes en ligne ont pris du retard – ils ne sont tout simplement pas en contact avec leurs marchés cibles.» Melissa Minkow, chef de file du secteur de la vente au détail au conseil numérique CI&T, a ajouté: «[These brands] se situer dans le milieu de gamme pour les niveaux de prix, et nous avons vu des détaillants à prix moyen lutter à tous les niveaux en raison de la fracture massive entre les groupes à revenu faible et élevé. À mesure que la population à revenu moyen diminue, le succès du commerce de détail de milieu de gamme diminue également. »Mme Minkow a déclaré que les marques Top Shop, Burton et Dorothy Perkins d’Arcadia« traversent une sorte de crise d’identité depuis quelques années, ce qui complique la tâche des acheteurs. pour placer ces commerçants dans leur mode de vie ». En savoir plus Fermetures de Debenhams: La farce sera arrachée de certaines rues commerçantes du Royaume-Uni après l’effondrement du grand magasin Debenhams était sous administration depuis avril. Les espoirs d’un sauvetage pour les grands magasins ont été anéantis après le retrait de JD Sports. Geoff Rowley, de FRP Advisory, co-administrateur de Debenhams, a déclaré: «Toutes les mesures raisonnables ont été prises pour achever une transaction.» Les 12 000 emplois de Debenhams disparaîtront probablement. les mois à venir, à moins que les administrateurs ne concluent un accord pour l’entreprise. Prix ​​de la rue Que se passe-t-il avec les prix? Ils tombent. Les prix des magasins chutent à l’approche de Noël au milieu de la crise dans les grandes rues britanniques, qui a laissé les détaillants dans une situation financière précaire. De combien tombent-ils? Les prix ont chuté de 1,8% en novembre par rapport à un an plus tôt, marquant une baisse plus marquée qu’une baisse de 1,2% observée en octobre, selon l’indice des prix des magasins du British Retail Consortium-Nielsen. Ceux qui vendent des produits de mode et de bricolage sont particulièrement susceptibles d’avoir réduit leurs produits, a-t-il constaté. La baisse de novembre a été tirée par les prix des produits non alimentaires, qui ont chuté de 3,7 pour cent, après une baisse de 2,7 pour cent enregistrée en octobre. Qu’en disent-ils? Mike Watkins, responsable de la distribution et des informations commerciales chez Nielsen, a déclaré: «L’inflation des prix des magasins reste faible dans les aliments, les supermarchés se disputant le portefeuille de l’acheteur de Noël lorsque les ventes d’aliments et de boissons de saison ont augmenté à la fin du mois de novembre.» Les baisses de prix sont bonnes pour les acheteurs, mais qu’en est-il des détaillants? Potentiellement oui. Avec Arcadia tombant dans l’administration et Debenhams sur le point de s’effondrer, les perspectives ne sont pas bonnes. Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré: «Ce fut une année extrêmement difficile avec deux périodes prolongées de fermetures forcées pour certaines parties de l’industrie. Ceux qui ont été fermés pendant le verrouillage ont perdu des milliards de dollars de ventes et beaucoup sont maintenant dans une situation financière précaire. Sans un tel [Government] interventions, nous verrons d’innombrables fermetures de magasins supplémentaires.