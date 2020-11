Les Eagles de la côte ouest radient Lewis Jetta

Moulin de la Roque - Villa Roca - Côte de Provence blanc - 2018 - 6 bouteilles 75cl

Un vin avec une belle tension et une pointe de vivacité. Les fruits blancs sont bien présents, soulignés par une bouche marquée par le côté citrus, typique de son encépagement majoritairement issu de la clairette et de l'ugni blanc.Cépages et vinificationCe rosé est un assemblage de Ugni Blanc et Clairette