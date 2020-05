Les dragons effectuent des coupes «  difficiles  », Merrin exclu du conflit des Warriors

Laisser tomber Trent Merrin a été une décision difficile pour l’entraîneur de St George Illawarra, Paul McGregor, qui a tenu son vœu de valoriser la performance d’entraînement sur la réputation.

L’ancien attaquant de Test and State of Origin a été laissé hors du côté des Dragons pour faire face aux Warriors samedi avec Issac Luke et Tim Lafai, qui ont tous joué les deux premiers tours de la saison NRL.

McGregor a déclaré que le retour du skipper Cameron McInnes avait rendu la décision facile de laisser Luke hors de l’équipe pour faire face à son ancien club.

L’ancien talonneur néo-zélandais a également lutté contre la maladie, manquant trois des neuf dernières séances d’entraînement, mais a été débarrassé du coronavirus après avoir subi un test la semaine dernière.

Merrin, cependant, a été dépassé par un autre attaquant à l’entraînement et a été nommé sur un banc allongé.

« Avec Mez, c’est difficile », a déclaré McGregor jeudi.

« C’est une personne de grand caractère, c’est un membre de l’équipe très apprécié.

« Il s’agissait d’une décision qui était entre lui et un autre joueur et l’autre joueur a remporté la bataille pour le troisième tour.

« Mez sait sur quoi il doit travailler, il y travaille dur et quand il en a l’occasion, c’est sa place à perdre. »

Trent Merrin (Getty)

Lafai a été hospitalisé après un incident à son domicile familial le Vendredi Saint et a manqué une quantité importante de formation alors qu’il s’occupait de problèmes de santé mentale.

Cependant, McGregor a confirmé qu’il est sur la bonne voie vers le rétablissement et qu’il a besoin de plus de contacts et de formation pour être en bonne condition pour la sélection du LNR.

« Tim va bien, il est certainement sur la bonne voie pour un rétablissement complet », a-t-il déclaré.

« Il a manqué beaucoup d’entraînement, donc bien qu’il soit en bonne santé pour la sélection, il n’est pas endurci pour la sélection.

« Avec la quantité d’entraînement qu’il a raté, il doit faire plus de travail pour être prêt et j’ai juste pensé (choisir) les autres centres devant lui, pour cette raison.

« Mais Tim reçoit la bonne aide, il s’est entraîné régulièrement au cours des deux dernières semaines, il est donc en très bonne position dans la vie pour continuer à s’améliorer au quotidien. »

Pendant ce temps, Zac Lomax a été déplacé dans les centres dans sa position préférée, permettant à Matt Dufty de reprendre à l’arrière.

Lomax a joué le premier match de la saison sous le maillot n ° 1, mais McGregor a déclaré qu’il ne se développait pas aussi naturellement qu’il le souhaitait.

« Le développement et l’amélioration ne lui sont pas encore venus naturellement, et la façon dont Dufty s’est entraîné … dans la mêlée ce week-end, il était le meilleur joueur sur le terrain », a déclaré McGregor.

