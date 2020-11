Les discours de Wayne Bennett à la mi-temps salués par Darren Lockyer, Wally Lewis, Queensland Maroons

Les icônes du Queensland, Wally Lewis et Darren Lockyer, ont donné un aperçu rare de ce qui rend les discussions à la mi-temps de Wayne Bennett si inspirantes avant le deuxième affrontement de la série Origin ce soir.

Le discours de Bennett à la mi-temps s’est avéré être le tonique dont les Maroons avaient besoin dans le premier match, car ils ont annulé un déficit de 10 points à la pause pour éliminer 18-10 vainqueurs à Adélaïde.

Les équipes de l’entraîneur vétéran sont connues pour leurs excellents retours au fil des ans, et Lewis a déclaré que sa capacité à simplifier le jeu avait aidé ses joueurs.

« Il ne tourne pas autour du pot, il rend les choses aussi simples que possible pour les joueurs », a-t-il déclaré à Wide World of Sports ‘ QLDER.

Bennett a une capacité unique à garder les messages simples, peu importe l’enjeu du jeu (Getty)

«C’est l’une des grandes forces de Bennett, il n’a jamais rendu les choses trop difficiles pour beaucoup de joueurs.

« Je me souviens que nous avions quelques rameurs avant, le message qui est passé était: ‘Attrapez le ballon, courez en avant, renversez l’adversaire, levez-vous vite, jouez le ballon et préparez-vous à courir vite et attraper le ballon. balle une fois de plus, comprenez-vous cela? ». Cette personne en particulier a dit:« Oui », et il a dit:« Eh bien, tenez-vous-y ».

« Wayne a été assez intelligent dans ses instructions à beaucoup de joueurs tout au long de cette période, car il savait qu’il y avait aussi beaucoup de joueurs extrêmement nerveux en entrant dans ce qui était le plus grand match de leur vie, et s’il voulait le faire aussi critique ce que ses demandes étaient pour ce joueur, cela allait leur rendre la tâche un peu difficile. «

Lockyer a ajouté que la capacité de Bennett à juger correctement de l’état du jeu l’avait aidé à faire des ajustements clés à la mi-temps.

Lockyer dit que les joueurs ont pleinement adhéré au message de Bennett et Mal Meninga (Getty)

« Il a bien évalué où ils en sont en équipe et ce qu’ils doivent faire pour avoir un peu plus de chance, pour ainsi dire », a-t-il déclaré. QLDER.

« 10-0 vers le bas, je pense que nous avons probablement eu de la chance et je pense qu’il aurait dit: » Bon les gars, nous sommes dans ce match, nous devons juste changer quelques choses « .

« Quelques joueurs ont déclaré après le match qu’ils étaient probablement trop latéraux en première mi-temps et qu’ils visaient à être plus directs en seconde période et c’est ce qu’ils ont fait. Ils ont gardé les choses simples.

« Nous parlons d’inculquer la croyance, nous avons Mal Meninga et Wayne Bennett là-bas qui donnent des messages sur des situations dans lesquelles ils ont été auparavant (et) tous les joueurs, qu’ils soient expérimentés ou plus jeunes, vont simplement y adhérer et va avec eux). »