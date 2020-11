Les dirigeants gallois et nordiques surpris par l’extension «  attendue depuis longtemps  » du programme de congé

Les dirigeants politiques du nord de l’Angleterre et du Pays de Galles ont accusé le gouvernement de double poids pour prolonger le programme de congés après des semaines de rejet des demandes de le faire.Annoncer un verrouillage national en Angleterre samedi soir, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la volonté du gouvernement prolonger les indemnités de congé à 80 pour cent du salaire jusqu’en décembre en Angleterre. «Le programme de congé a été un succès au printemps et a soutenu les gens dans les entreprises dans une période critique. Nous n’y mettrons pas fin, nous prolongerons notre congé jusqu’en décembre », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street. Le chancelier Rishi Sunak a ajouté sur Twitter: «Suite à l’annonce par le Premier ministre de nouvelles restrictions à travers le pays, nous avons décidé de prolonger d’un mois le programme de congé couvrant 80% des salaires des employés. Les entreprises et les dirigeants syndicaux se sont félicités de l’annonce «attendue depuis longtemps», mais les ministres gallois se sont demandé pourquoi M. Sunak avait refusé les demandes précédentes de prolongation du programme de congés lorsque le Pays de Galles a commencé son propre verrouillage de deux semaines «coupe-feu» , qui doit actuellement se terminer le 9 novembre. Le Premier ministre gallois Mark Drakeford a tweeté: «La permission de sortir est cruciale pour les entreprises. Mais Rishi Sunak a déclaré qu’il ne l’étendrait pas au Pays de Galles lorsque nous l’avons demandé. «Il a également dit non lorsque nous lui avons demandé de proposer le programme de soutien à l’emploi pour aider les entreprises – nous avons même dit que nous paierions la différence. Il est maintenant clair qu’il aurait pu dire oui. »M. Drakeford a ajouté qu’il parlerait aujourd’hui au Trésor pour demander que les entreprises galloises obtiennent un« accès complet »au soutien décrit dans l’annonce. Pendant ce temps, l’avocat général du Pays de Galles, Jeremy Miles, a tweeté: « Cela aurait dû être prolongé il y a longtemps. » Et si vous croyez ‘Nous sommes solidaires’ – pourquoi n’avez-vous pas agi alors qu’il s’agissait d’entreprises et de travailleurs au Pays de Galles, en Écosse, L’Irlande et le nord de l’Angleterre qui cherchaient un soutien? »Boris Johnson a annoncé de nouvelles règles nationales pour l’Angleterre (Photo: AP Photo / Alberto Pezzali, Pool) Critique des maires Les maires du nord de l’Angleterre ont également été déconcertés par la décision , comme le refus du gouvernement de prolonger le congé à 80 pour cent avait été au cœur des différends concernant les restrictions de niveau 3. Andy Burnham, maire du Grand Manchester, a répondu au tweet de M. Sunak: «Quand nous vous avons demandé de faire cela pour le plus bas des gens payés dans le Nord, vous avez refusé. Les gens ici s’en souviendront. »Le maire de Liverpool Joe Anderson et le maire du métro de la région de Liverpool Steve Rotheram ont également exprimé leur colère que leurs appels à un soutien supplémentaire aient été rejetés. Notant que l’aide aux congés est plus élevée que celle offerte lors des verrouillages régionaux, M. Rotheram a déclaré: «Nous savons maintenant avec certitude que le gouvernement pense que les travailleurs du Nord valaient 13% de moins que ceux du Sud.» M. Anderson a déclaré à BBC News: « Ils ont annoncé que le régime de congés reviendrait à 80%, ce qu’Andy Burnham, Steve Rotheram, les dirigeants du nord, y compris moi-même, ont réclamé »« C’est le point sur le mépris … qu’ils ont rejeté l’appel du Nord pour la permission programme qui sera introduit au niveau 3, mais ont maintenant tout d’un coup trouvé le programme de congé de 80% pour un verrouillage de niveau 4 ou national. » Heureux que le gouvernement ait enfin fait la bonne chose et maintenu le congé de 80% – et non les 67% qu’il offrait dans les zones de niveau 3 dans le Nord.Nous savons maintenant avec certitude que le gouvernement pense que les travailleurs du Nord valaient 13% de moins que ceux du Sud. https://t.co/7ybFAXaM14— Steve Rotheram (@MetroMayorSteve) 31 octobre 2020Différences par rapport au programme de congé Le programme de congé prolongé présentera quelques différences jusqu’en mars dans la mesure où ces mesures seront «limitées dans le temps», du 5 novembre à la fin C’est à ce moment-là que le gouvernement cherchera à alléger les restrictions et à revenir dans le système à plusieurs niveaux, a déclaré M. Johnson. Les services de vente au détail et d’accueil non essentiels seront contraints de fermer pendant les quatre semaines de fermeture, tandis que les écoles resteront ouvertes, ce qui signifie que les pubs, cafés et restaurants fermeront sauf pour les services de plats à emporter et de livraison. Lire la suite L’Angleterre entre dans un deuxième verrouillage jeudi avec des magasins, des pubs et des restaurants contraints de fermer à nouveau Le gouvernement a déclaré que le programme de congé prolongé verrait les employés recevoir 80% de leur salaire actuel pour les heures non travaillées, jusqu’à un maximum de 2500 £. Le Trésor a également annoncé que des subventions d’une valeur maximale de 3000 £ par mois seraient attribuées aux locaux commerciaux qui doivent fermer leurs portes, ainsi que 1,1 milliard de livres sterling qui iront aux autorités locales pour des paiements ponctuels pour les aider à soutenir les entreprises. Reportage supplémentaire de Press Association.

