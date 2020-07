Les dirigeants d’Ubisoft démissionnent à la suite d’allégations de harcèlement sexuel

Hascoet, Cornet et Mallat disparus



par Liam Croft Il y a 3 heures

Mettre à jour: L’éditeur a publié ce soir une déclaration avant Ubisoft Forward:

Histoire originale: Les membres de l’équipe de direction d’Ubisoft ont démissionné de l’entreprise après que de multiples allégations de harcèlement sexuel ont été portées contre eux. Le directeur de la création, nommé Serge Hascoet, la directrice des ressources humaines Cécile Cornet, et Yannis Mallat ont tous quitté l’éditeur français. Ce dernier était le directeur général de la succursale canadienne d’Ubisoft, qui a déclaré: « Les récentes allégations qui ont été révélées au Canada contre plusieurs employés rendent impossible [Mallat] de continuer dans cette position. «

Jason Schreier de Bloomberg a expliqué ce que cela signifie pour l’entreprise après que plus de 100 cas de harcèlement sexuel ont été signalés à la division RH d’Ubisoft. « Serge Hascoet était l’homme en charge de TOUS leurs jeux. En un mot, il pouvait donner le feu vert ou annuler un projet. De nombreux employés d’Ubisoft pensaient qu’il était trop puissant et proche du PDG pour être évincé, peu importe le nombre d’allégations émises » , a-t-il déclaré sur Twitter. Yves Guillemot a déclaré que l’équipe éditoriale recevra une refonte complète dans le but de créer une culture inclusive et ouverte.

Ubisoft prévoit d’héberger son événement numérique Forward en quelques heures seulement. Cependant, en raison de sa nature préenregistrée, il est peu probable que l’éditeur commente la situation actuelle.

[source theguardian.com, via twitter.com]