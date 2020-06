Les dirigeants de Sony parlent de la conception PS5, de la console numérique, etc.

Un certain nombre de dirigeants de Sony ont parlé du design « audacieux et audacieux » de la PlayStation 5 après le dévoilement de cette semaine, taquinant certaines surprises et rassurant les joueurs sur le fait que cela ne ressemblera pas à un turboréacteur.

Eric Lempel, responsable du marketing mondial et de l’expérience client de PlayStation, a déclaré que la PS5 est livrée avec «beaucoup de fonctionnalités intéressantes et surprenantes» et a laissé entendre que les images ne rendaient pas justice à la conception. Ce commentaire est particulièrement remarquable car Internet s’efforce de déterminer la taille de la console. Si l’on en croit les comparaisons faites par les fans, la PS5 semble dominer la Xbox One X ainsi que ses prédécesseurs. Cependant, Sony a refusé de partager les dimensions pour le moment. Nous devrons donc attendre pour voir combien d’espace la console occupera.

Interrogé sur les itérations numériques et sur disque de la PS5, Lempel a précisé que les deux unités sont essentiellement les mêmes, à l’exception d’un lecteur de disque manquant dans la version numérique. Lempel et le patron de SIE, Jim Ryan, ont déclaré que la version numérique était devenue une nécessité à la suite du récent virage vers les achats numériques.

«Nous reconnaissons simplement ici que le temps passe, notre communauté s’oriente vers le numérique», a déclaré Ryan. «Au premier trimestre de cette année, les deux tiers des nouveaux jeux achetés ont été téléchargés numériquement. De plus en plus de gens, comme ils sont avec leur musique et leur vidéo, ils préfèrent le numérique et nous voulons le reconnaître. »

S’adressant séparément à Guardian, Simon Rutter de Sony a assuré aux fans que la société faisait « beaucoup d’efforts » pour s’assurer que la PS5 ne serait pas bruyante, confirmant les rapports précédents selon lesquels Sony accordait une importance particulière au système de refroidissement de la console.

