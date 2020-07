Les directives Covid-19 du gouvernement pour les centres de remise en forme lors de leur réouverture, ont expliqué

Les salles de sport se préparent à ouvrir enfin leurs portes pour la première fois en quatre mois. Mais les gymnases, les centres de loisirs et les piscines couvertes commenceront à accueillir les gens de retour à partir du 25 juillet – bien qu’avec une foule de nouvelles mesures de sécurité en place.La newsletter i coupe le bruitVoici tout ce que vous devez savoir sur l’apparence des gymnases lors de leur réouverture… sera fait pour espacer leurs cours afin que les clients puissent toujours à distance sociale (Photo: PA) Quelles sont les nouvelles consignes de sécurité pour les gymnases? Les mesures énoncées dans le guide comprennent: Limiter le nombre de personnes utilisant l’installation à tout moment temps, en utilisant des systèmes tels que les réservations chronométrées Réduire la taille des classes et laisser suffisamment de temps entre chaque classe pour éviter que les groupes attendent à l’extérieur pendant le changement S’assurer qu’un nombre sûr de personnes se trouve dans les piscines y une fois Espacement des équipements ou mise hors service pour maintenir la distance sociale Nettoyage amélioré et fourniture de désinfectant pour les mains dans tous les sites Gestion de la file d’attente et systèmes à sens unique pour réduire le temps que les gens passent à proximité les uns des autres Assurer une ventilation adéquate Encourager le utilisation d’espaces extérieurs pour des activités individuelles, en équipe ou en groupe, et s’assurer de se conformer aux dernières restrictions sur les rassemblements publics Les studios d’exercice ou de danse doivent avoir des marquages ​​temporaires au sol lorsque cela est possible pour aider les gens à rester distants pendant les cours Les clients et le personnel doivent être encouragés à prendre une douche et changez-vous à la maison dans la mesure du possible, bien que des vestiaires seront disponibles ‘Match-fit pour vaincre le virus’ Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: « La réouverture des gymnases est la nouvelle que des millions de personnes à travers le pays attendent avec de nombreuses personnes désespérées de sauter. sur un vélo qui tourne ou plongez dans une piscine. «Nos conseils complets garantiront les gymnases, les piscines et les loisirs c Les entres ont le soutien dont ils ont besoin pour rouvrir en toute sécurité pour leurs clients et leur personnel. « Aider les gens à retourner dans les gymnases en toute sécurité aidera également le pays à se mettre en forme pour vaincre ce virus. »

