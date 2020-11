Les directeurs et les enseignants se sont séparés sur le fait de garder les écoles ouvertes en Angleterre, alors que 150000 membres du personnel scolaire rétablissaient la fermeture

Les directeurs et les enseignants sont partagés sur la question de savoir si les écoles en Angleterre doivent être fermées dans le cadre du deuxième verrouillage. Selon les plans de Boris Johnson, les crèches, les écoles et les universités resteront ouvertes tout au long du mois de novembre. Cependant, le National Education Union – le plus grand syndicat d’enseignants du Royaume-Uni – fait campagne pour que les écoles et les collèges soient fermés et pour que des stages à temps partiel soient introduits à la fin du verrouillage. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normaleIl a lancé un appel pour que les écoles soient incluses dans le verrouillage après que les chiffres de l’Office for National Statistics aient montré que les niveaux de virus étaient 50 fois plus élevés parmi les élèves du secondaire par rapport à début septembre . En savoir plus Règles de verrouillage: ce que signifie garder les écoles et les universités ouvertes pour la deuxième vague de Covid, selon les experts « Couper les coins » Le syndicat a déclaré que 150000 enseignants et personnel scolaire avaient soutenu sa campagne en moins de 48 heures, avec plus de 20000 écrits pour faire pression sur leurs députés depuis dimanche après-midi. Kevin Courtney, secrétaire général adjoint de la NEU, a déclaré: «Il est profondément préoccupant que le Premier ministre ne semble pas avoir appris de ses erreurs. Ce gouvernement a pris des raccourcis et pris des demi-mesures sur Covid, et un deuxième verrouillage en est le résultat. Ils ont raté les chefs, les enseignants, le personnel de soutien, les parents et les élèves. Il a ajouté: «Le verrouillage serait beaucoup plus efficace pour réduire les niveaux de virus si les écoles et les collèges en faisaient partie.» Cependant, l’autre principal syndicat d’enseignants – le NASUWT – et les deux syndicats de chefs, l’Association des dirigeants des écoles et collèges et l’Association nationale des directeurs d’école, ont jusqu’à présent refusé de rejoindre le NEU. Les chefs de groupes ont exprimé leur soutien au maintien des écoles ouvertes, tout en soulevant des inquiétudes quant à l’approche du gouvernement. Paul Whiteman, secrétaire général de la NAHT, a déclaré: «Il est juste de donner la priorité au maintien des enfants à l’école, mais nous avons besoin de plus de transparence sur les risques pour le personnel scolaire.» Julie McCulloch, directrice des politiques de l’ASCL, a déclaré que les stages dans les écoles secondaires devraient être envisagés en premier si d’autres restrictions sont nécessaires. «La priorité, en plus de maintenir les élèves et le personnel aussi sûrs que possible, doit être de maintenir autant d’enseignement direct que possible pour minimiser les perturbations supplémentaires pour ces jeunes», a-t-elle déclaré. Système à niveaux Le gouvernement a mis en place un système à quatre niveaux pour les écoles au début du trimestre, ce qui pourrait entraîner l’introduction de rotations et la fermeture des écoles pour la plupart des élèves en dernier recours, mais on ne sait toujours pas comment les différents niveaux sont déclenchés. Dimanche, j’ai révélé que les scientifiques conseillant le gouvernement avaient recommandé la fermeture des écoles secondaires, mais les ministres avaient choisi de maintenir l’éducation. Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: «Nous accordons la priorité à l’éducation et au bien-être des enfants et des jeunes, en gardant les crèches, les écoles, les collèges et les universités ouverts. «Les médecins en chef et adjoints en chef ont souligné les risques de ne pas être en formation sur leur développement et leur santé mentale.»

Noué à la main. Origine: Persia / Iran Tapis Fait Main Kurdi 146X331 Tapis Couloir Violet/Orange (Laine, Perse/Iran) Ces tapis sont fabriqués par des nomades kurdes dans l'ouest de l'Iran. Ces nomades, qui sont aujourd'hui sédentarisés, se déplaçaient autrefois le long de la frontière avec l'Irak et la Turquie. Les motifs courants sur ces tapis sont de type mina-khani, hérati, des losanges géométriques ainsi que des

