Les diplômés universitaires du Russell Group ont le plus grand écart de rémunération entre les sexes

Les diplômés du prestigieux Russell Group of University ont le plus grand écart de rémunération entre les sexes, selon une analyse. Le groupe de réflexion du Higher Education Policy Institute a constaté que les femmes diplômées du Russell Group gagnaient environ 17% de moins que les hommes diplômés. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Dans d’autres universités d’avant 1992, la différence était de 9%, alors qu’elle était de 5% pour les établissements post-92. Dans un rapport, le groupe de réflexion a déclaré que l’écart de rémunération global entre les hommes et les femmes n’était pas pris en compte par le sujet d’études, le type d’université fréquentée, le niveau universitaire antérieur, le milieu social ou l’appartenance ethnique. Des attitudes différentes Il a révélé certaines différences entre les attitudes des hommes et des femmes, y compris les hommes faisant preuve de plus de confiance et de spéculation dans les emplois auxquels ils postulaient, tandis que les femmes étaient moins susceptibles de juger un salaire élevé comme la marque d’un bon travail. HEPI a déclaré que le Groupe Russell devrait rechercher les raisons de cette disparité particulièrement importante et que tous les établissements d’enseignement supérieur devraient promouvoir l’information sur l’écart entre les sexes dans les diplômés. Il a également demandé que la rémunération relative des diplômés masculins et féminins soit incluse dans les classements universitaires. «Écart inacceptable» Rachel Hewitt, directrice des politiques et du plaidoyer de HEPI et co-auteur du rapport, a déclaré: «Ce rapport souligne clairement à quel point l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est omniprésent. L’enseignement supérieur offre aux femmes une prime salariale par rapport à leurs homologues non diplômés mais, comme le montre cette nouvelle analyse, les femmes diplômées gagnent toujours moins que les hommes diplômés. » En savoir plus La pandémie de coronavirus risque d’aggraver l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, met en garde une organisation caritative anti-pauvreté.Elle a ajouté: «Nous devons être clairs, en particulier au nombre important de jeunes femmes qui entrent maintenant dans l’enseignement supérieur, que l’écart de rémunération entre les diplômés est inacceptable et travaillent ensemble pour le combattre. Bahram Bekhradnia, fondateur de HEPI et co-auteur du rapport, a déclaré que la décision du gouvernement de porter des jugements sur la valeur des universités sur la base des salaires des diplômés était «très malavisée» et «finalement sexiste» alors que l’écart entre les sexes persistait.

