Les diamants durables faits d’eau de pluie et de carbone du ciel signalent la «  nouvelle frontière du bling  »

Les couples éco-conscients qui apprécient également l’éblouissement éblouissant d’une bague de fiançailles scintillante pourront bientôt dire oui aux diamants créés à partir de rien – littéralement. les roches sont fabriquées «entièrement à partir du ciel», selon leur créateur. Les gemmes, appelées SkyDiamonds, ont été élaborées depuis sept ans et ont été saluées par Dale Vince, l’éco-entrepreneur derrière elles, comme signalant «la nouvelle frontière du bling M. Vince est le fondateur de la société d’énergie verte Ecotricity, mais il est peut-être surtout connu pour être le président du club de football végétalien Forest Green Rovers. Désormais, l’écologiste se tourne vers le monde «sale» de l’extraction de diamants dans le but de transformer l’industrie et d’offrir aux consommateurs une alternative écologique. Expliquant son incursion dans le secteur du diamant, M. écologiste et je le fais parce que je vois l’extraction de diamants comme extrêmement influente – une vieille industrie sale dont nous devons nous éloigner. Un bling respectueux de l’environnement «L’un des mythes sur la vie verte est qu’il s’agit d’abandonner des choses – ce n’est pas , il s’agit de trouver une alternative pour faire les choses que nous faisons maintenant », a-t-il poursuivi.« J’offre une façon différente d’avoir des diamants. C’est une nouvelle frontière pour le bling », a-t-il ajouté. Comment sont-ils fabriqués? Lorsqu’il s’agit de révéler le processus qu’il utilise pour transformer le carbone atmosphérique en diamants dans son «Sky Mining Facility» au Royaume-Uni, SkyDiamond est très secret, bien qu’il en ait exposé les principes fondamentaux. Premièrement, dit-il, il extrait le dioxyde de carbone de l’atmosphère sous forme de gaz avant de le liquéfier et de le purifier. Il divise également l’eau de pluie capturée à l’aide d’un processus chimique appelé hydrolyse pour produire de l’oxygène et de l’hydrogène. Après avoir utilisé le dioxyde de carbone et l’hydrogène pour fabriquer du méthane, l’entreprise «cultive» ses diamants en boules de plasma à des températures d’environ 8 000 ° C. Le diamant obtenu est entièrement certifié, classé et reconnu par l’Institut international de gemmologie, tout comme ceux extraits du sol. Émissions de carbone Ces dernières années, l’impact environnemental des diamants traditionnellement extraits a jeté une ombre sur l’industrie. Les émissions de carbone, la consommation d’eau et d’énergie et les perturbations des sols sont autant de préoccupations majeures. Pour chaque carat extrait traditionnellement, on estime que 57 kg de carbone sont libérés dans l’atmosphère. Bien que la quantité d’énergie utilisée dans l’industrie du diamant varie en fonction de l’emplacement, elle est connue pour être substantielle. En revanche, SkyDiamond prétend utiliser 100% d’énergie renouvelable et que les émissions de carbone produites sont nettement plus faibles.Gamme de prixActuellement, l’usine de la société à Stroud, Gloucestershire, peut produire environ 200 carats par mois, mais M. Vince, qui prévoit de prendre sa nouvelle entreprise mondiale, a l’intention de multiplier par cinq la production l’année prochaine, lorsque les diamants seront mis en vente au Royaume-Uni.Bien que l’offre sera initialement limitée, M. Vince a déclaré que la société couvrirait une gamme de budgets, offrant un prix inférieur. pointes ainsi que des pierres «haut de gamme». Lire la suite Un homme emprisonné pour un braquage de diamants «audacieux» qui a vu un gang échanger 4,2 millions de livres sterling de diamants contre des cailloux chez un bijoutier londonien «Ils ne seront pas chers», a-t-il promis. «Notre plan est de devenir mondial [and] nous voulons les rendre aussi largement disponibles que possible. »@ kt_grant

