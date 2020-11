Les développeurs testent une application capable de diagnostiquer le COVID en analysant une toux

Après près d’un an à vivre avec le coronavirus, il semble que de nombreuses personnes ne stressent plus après chaque éternuement ou toux, ou lorsque leur gorge leur chatouille. Mais il y en a encore beaucoup qui s’inquiètent d’attraper le virus, et avec les États-Unis qui signalent 90 000 à 100 000 nouveaux cas par jour et la Grande-Bretagne en lock-out pour la deuxième fois, ce n’est certainement pas le moment de déclarer la victoire et d’arrêter de porter des masques.

Et si vous atteignez toujours le thermomètre chaque fois que vous toussez, éternuez ou jurez que vous ne pouvez pas goûter le burrito épicé que vous avez commandé à Chipotle, il y aura bientôt une application qui vous donnera une réponse définitive à la question: « Ne J’ai COVID? » Un rapport publié par l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) discute de son utilisation de l’apprentissage automatique pour analyser la toux. En utilisant le ML, l’application apprend à faire la différence entre ceux qui ont le COVID-19 mais qui sont asymptomatiques et ceux qui sont en bonne santé et qui n’ont pas le virus.

L’équipe travaillant sur l’application a pu collecter 70000 enregistrements à partir d’un site Web qui permettait au public de laisser des échantillons de toux sur les smartphones et autres appareils. Dans l’ensemble, 200 000 échantillons de toux forcée ont été recueillis et 2 500 ont été confirmés comme ayant un COVID ou asymptomatiques. 98,5% du temps, le modèle a été en mesure de déterminer avec précision si quelqu’un avait un COVID tandis que pour les sujets asymptomatiques, il a atteint un taux de précision de 100%. La conclusion du rapport indique: «Les techniques d’IA peuvent produire un outil de dépistage asymptomatique COVID-19 à grande échelle, gratuit, non invasif, en temps réel, à tout moment, instantanément distribuable, pour augmenter les approches actuelles pour contenir la propagation du COVID. -19. Les cas d’utilisation pratiques pourraient être pour le dépistage quotidien des étudiants, des travailleurs et du public lors de la réouverture des écoles, des emplois et des transports, ou pour des tests en piscine pour alerter rapidement des épidémies en groupes.

Les chercheurs envisageraient de distribuer une application gratuite de pré-dépistage qui serait basée sur l’IA tout en travaillant avec les hôpitaux pour élargir le pool d’enregistrements de la toux pour les tests futurs. Les modèles basés sur la toux pourraient se retrouver dans des haut-parleurs intelligents et des assistants numériques comme Siri, Google Assistant et Alexa pour une analyse quotidienne. Pour obtenir la précision nécessaire pour rendre la technologie intéressante à utiliser, les tests devraient être effectués sur des appareils dotés de microphones de haute qualité. Les problèmes de confidentialité devront être résolus.

Pouvoir ouvrir une application, demander à un sujet de tousser et obtenir rapidement une réponse pour savoir s’il a un COVID serait d’une grande aide pour essayer d’éradiquer la maladie.