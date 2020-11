Les développeurs de Yakuza organisent le livestream du 15e anniversaire pour annoncer leurs projets futurs

La série Yakuza fête ses 15 ans cette année, et si un nouveau jeu ne suffisait pas, le développeur Ryu Ga Gotoku Studio organise un livestream spécial pour marquer l’occasion en décembre. Une partie du flux sera ce qui est en réserve pour l’avenir des jeux en monde ouvert.

La célébration de l’anniversaire a été annoncée sur Twitter par le studio, elle présentera une rétrospective sur 15 ans des jeux de crime et annoncera les «futurs développements» (traduits via Google Translate). Deux des acteurs de la voix récurrents participeront, Takaya Kuroda, la voix de Kiryu Kasama, qui a dirigé les six premiers matchs, et Kazuhiro Nakaya, qui a exprimé Akira Nishikiyama à Yakuza, Yakuza 0 et Yakuza Kiwami, et Ichiban Kasuga, le protagoniste. de Yakuza: comme un dragon. Le flux sera visible en direct sur Youtube, via ce lien, le 8 décembre à 03h00 PST / 06h00 EST / 11h00 GMT.

Il y a toutes sortes de prédictions et d’espoirs pour ce qui pourrait être annoncé. Le plus recherché est peut-être Yakuza 3 à Yakuza 6 sur PC, apportant l’essentiel des jeux principaux sur Steam. Une autre option possible est une annonce préliminaire de la prochaine suite directe, Yakuza: Like A Dragon 2, poursuivant l’histoire d’Ichiban Kasuga telle que commencée dans Yakuza: Like A Dragon.

Notre Ian Boudreau adorait Like A Dragon, c’est le moins qu’on puisse dire, l’appelant «l’un des jeux incontournables de cette année» dans sa critique. Il n’était certainement pas seul non plus.

[« Ryu ga Gotoku » Livraison du numéro spécial du 15e anniversaire décidée]Un programme de diffusion en direct commémorant le 15e anniversaire de « Ryu ga Gotoku » sera diffusé à partir de 20h00 le mardi 8 décembre! Nous accueillons Takaya Kuroda et Kazuhiro Nakatani en tant qu’invités pour revenir sur l’histoire de 15 ans et annoncer les développements futurs! Cliquez ici pour afficher l’URL https://t.co/LuDiquRGkb #Ryu ga Gotoku pic.twitter.com/czdiVCL0RK – Ryu ga Gotoku Studio Official (@ryugagotoku) 20 novembre 2020

Un producteur de longue date des jeux Yakuza a récemment déclaré qu’il aimerait créer un jeu Sonic. Je doute que nous entendions quelque chose à ce sujet ici, mais des choses étranges se sont produites.