Les développeurs de jeux réduisent la portée plutôt que de retarder au milieu de COVID-19

Au début de 2020, il y a eu des blagues sur les nombreux jeux qui ont connu des retards au cours du premier semestre de l’année, bien que c’était avant que la pandémie COVID-19 n’entre vraiment en jeu et ne fasse basculer l’industrie – et le reste du monde. … sur ses têtes collectives. Divers éditeurs, développeurs, sociétés de relations publiques et autres particuliers et entreprises ont tous des façons différentes de gérer l’étrange nouvelle normalité du travail à distance à l’ère de la distanciation sociale. Un rapport de Jason Schreier dans le New York Times indique que certains développeurs choisissent de réduire la portée de leurs jeux plutôt que de faire face à des retards dans les nouvelles conditions de travail.

L’article de Schreier traite des différentes manières dont les développeurs ont été touchés par la pandémie COVID-19 qui oblige les ralentissements du développement en raison de nouvelles mesures de travail à domicile et de fermetures de diverses entreprises essentielles au développement et à la distribution. Sony a choisi de retarder Le dernier d’entre nous, partie II et Iron Man VR indéfiniment en raison de problèmes logistiques avec la production physique et les expéditions. Les plans de marketing sont bouleversés par les annulations et l’incapacité d’organiser des événements physiques. Les développeurs et les éditeurs qui se sont appuyés sur des événements tels que GDC et E3 doivent désormais ajuster leurs plans pour tenir compte du manque de couverture à venir de ces expositions et conférences, qui sont maintenant annulées.

Plus près de chez soi — littéralement — les développeurs constatent que le travail à distance peut ralentir considérablement le processus de développement. Des problèmes de distractions à la maison aux problèmes de sécurité avec des jeux encore inédits et inédits, les développeurs sont confrontés à de nouveaux défis dans le monde du développement de jeux vidéo. Selon deux sources avec lesquelles Schreier s’est entretenu, certains jeux prévoient de réduire les fonctionnalités de leurs jeux, y compris les «niveaux et les quêtes» pour éviter de retarder leurs jeux.

Deux développeurs de jeux vidéo prévus pour cet automne, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias, ont déclaré que jusqu’à présent, ils avaient choisi de réduire la portée plutôt que de retarder leurs jeux. En raison du ralentissement de la productivité dans leurs studios – et dans les maisons d’impartition, en particulier en Chine et en Inde – ils prévoient de réduire les fonctionnalités, les niveaux et les quêtes dans l’espoir de respecter leurs délais.

En raison de l’anonymat, nous ne savons pas de quels développeurs il s’agit, et si nous examinons les fonctionnalités coupées de grandes versions comme Cyberpunk 2077 et Marvel’s Avengers ou de jeux à plus petite échelle de petites équipes. L’article mentionne également Ubisoft, qui semble se débrouiller pour la plupart et est en bonne voie pour ses prochaines versions, qui ont en fait déjà été retardées l’année dernière avant la pandémie. Ils sont également prêts à pivoter si les fabricants de consoles finissent par retarder les consoles de nouvelle génération, bien que Sony et Microsoft semblent convaincus que leurs fenêtres de publication Holiday 2020 respectives sont toujours activées.

[Source: New York Times]

