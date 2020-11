Les développeurs de Ghost of Tsushima révèlent le secret derrière des visuels époustouflants

Ghost of Tsushima est l’un des meilleurs jeux que nous ayons vus en 2020 jusqu’à présent et il y a de nombreuses raisons à cela. C’est un jeu d’action-aventure parfait avec des combats engageants, un scénario unique et une énorme carte à explorer. Mais il existe plusieurs jeux qui offrent déjà ces choses aux joueurs. Alors, qu’est-ce qui fait de Ghost of Tsushima le premier choix de tout le monde? Eh bien, il a des designs visuels brillants, à tel point que la beauté de Ghost of Tsushima en est la chose la plus attrayante.

Dans un récent article du blog PlayStation, Ian Jun Wei Chiew a parlé du processus d’art conceptuel de leur jeu.

Le processus d’art conceptuel pour le protagoniste de Ghost of Tsushima

Situé en 1274, Ghost of Tsushima est l’histoire d’un samouraï japonais lors de l’invasion mongole dans le pays. Les développeurs n’ont pu compléter l’apparence de leurs personnages qu’après une recherche approfondie de l’ère Kamakura, de la culture japonaise, des vieux films de samouraï et de l’invasion de Tsushima.

Le protagoniste de l’histoire, Jin, a une personnalité multicolore et, en conséquence, les développeurs ont dû planifier son look. Ils ont dû intégrer sa transition du nouveau samouraï honorable au nouveau samouraï déshonorant. Et pour cela, ils ont inclus des motifs détaillés et des plaques de blindage conventionnelles.

Étant un jeu en monde ouvert, il était très important que le protagoniste se connecte à l’environnement à tout moment. Le vent est une composante constante de l’atmosphère, et il existe des tenues spécifiques qui réagissent au vent à l’aide de capes et de pompons. Les développeurs ont conçu chaque tenue dans le but d’améliorer le réalisme du jeu. Sans aucun doute, ils ont réussi à le faire.

«Dans les premières planches à dessin de Jin, nous savions que nous avions besoin de quelqu’un capable de réaliser le fantasme de se cacher dans l’ombre. Mais toujours avec un look qui semble inspiré par certaines de ses armures et de son esthétique de samouraï.

« Réaliste n’est pas le mot que nous aimons utiliser ici », – développeurs sur l’environnement du jeu

En raison de son heure, il était de la responsabilité principale des développeurs de donner au jeu un aspect ancien et tout aussi betaif à la fois. Ce n’est qu’après un brainstorming de plusieurs heures que l’équipe a finalisé les cartes, l’environnement et les couleurs du jeu. De plus, les informations sur l’ère Kamakura sont limitées. En conséquence, les développeurs ont dû intensifier leurs recherches afin de maintenir l’authenticité de leur jeu.

«« Réaliste »n’est pas un mot que nous aimons utiliser ici. Notre objectif était de nous assurer que le jeu avait un sens du style, même si nous faisions une épopée historique.

Certes, créer un jeu aussi beau que Ghost of Tsushima n’est pas une tâche facile. L’équipe créative de Sucker Punch Studios a établi une nouvelle référence en matière de conception visuelle pour l’industrie du jeu. En outre, les utilisateurs de PlayStation devraient se sentir chanceux de pouvoir profiter exclusivement du jeu. Les fans ont hâte de poursuivre leur aventure Ghost of Tsushima sur la PS5 de nouvelle génération.

