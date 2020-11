Les développeurs d’Anno 1800 taquinent une troisième passe d’expansion inattendue

Le jeu de gestion économique populaire Anno 1800 a bénéficié de deux saisons d’extensions et de mises à jour depuis son lancement en 2019, et il semble maintenant qu’il en reçoive un troisième en 2021. Cela ne vient pas quatre mois après qu’un responsable de marque d’Ubisoft a adopté Reddit pour déclarent qu’il n’y avait «aucun projet» pour une nouvelle saison.

« Pour le moment, notre plan est de terminer Land of Lions, de résoudre tous les problèmes majeurs dans ce DLC avec les mises à jour de jeu requises … Après cela, nous mettrions fin au développement d’Anno 1800, et passerions pleinement à notre prochain projet », ont-ils déclaré au temps.

Ils déclarent ensuite que «les choses peuvent changer», et clairement «les choses» ont fait surface comme une nouvelle vidéo a fait surface ce matin sur la chaîne YouTube d’Ubisoft taquinant le pass de la saison 3. Fait intéressant, le représentant a également déclaré que si le studio avait été demandé avant l’annonce de la saison 2 s’il allait y avoir une deuxième passe d’expansion, il aurait également dit non à l’époque. Il semble que les développeurs aient du mal à évaluer la popularité de leur jeu.

La vidéo teaser commence par un texte, « Nous avons parcouru un long voyage au cours de deux saisons » avec des images 3D CGI qui montrent plusieurs villes représentant du contenu d’expansion à ce jour, se terminant par un aperçu d’une colonie sur le thème du désert qui est censée représenter la récente a publié la mise à jour de Land of Lions. Il s’agit de la plus grande baisse de contenu du jeu à ce jour et a amené le réglage du jeu en Afrique.

Après cela, la vidéo passe à l’Ancien Monde, une colonie tentaculaire de style européen avec le grand palais au centre de l’extension Seat of Power. On vous montre alors un panneau qui montre un bateau à vapeur avec les mots «Bienvenue à la maison» dessus. Ensuite, la caméra se lève et se déplace vers le bas, et il s’avère que l’un des bâtiments ressemble au numéro trois vu du haut. Les esprits étaient époustouflés.

À part le signe – qui si vous vouliez spéculer pourrait faire allusion à quelque chose de lié à la guerre – il n’y a pas grand-chose à noter. C’est un teaser, et le nouveau contenu n’est pas attendu avant l’année prochaine, nous devrons donc attendre plus.

