Les Dev-Kits PS5 obtiennent-ils la mode de détail «finale», bientôt des informations pour éviter les fuites?

Maybelline Palette The City Kits Urban Light Fards à Paupières 15g

Maybelline Palette The City Kits Urban Light Fards à Paupières 15g est une palette qui s'inspire des tendances urbaines de New York. Elle contient 8 fards à paupières, 1 blush et 1 enlumineur. Avec cette palette vous pourrez réaliser des looks à la pointe de la mode et sublimez votre teint et votre regard.