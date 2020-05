Les deux WWE Money in the Bank se déroulent simultanément

Cette année WWE Money in the Bank PPV va avoir une tournure intéressante en plus de la tournure intéressante que nous connaissions déjà. Depuis la mise en quarantaine a empêché les fans d’assister à des événements de lutte professionnelle (au moins jusqu’à la semaine prochaine), la WWE a pré-filmé le Argent à la banque Matchs d’échelle à Titan Towers, siège social de la WWE à Stamford, Connecticut. Les concurrents commenceront au rez-de-chaussée du bâtiment et devront se frayer un chemin jusqu’au toit, où ils devront ensuite monter sur une échelle et récupérer une mallette suspendue contenant le Argent à la banque Contrat.

Dans une nouvelle tournure révélé sur l’édition de vendredi de Remettre à sa palce, hommes et femmes Argent à la banque les matchs en ladder se dérouleront simultanément, les concurrents masculins et féminins se battant dans les tours Titan en même temps. Nous savons déjà que l’événement sera filmé comme un mini-film, similaire au « Boneyard Match » entre L’entrepreneur et AJ Styles à WrestleMania, bien que nous puissions probablement présumer avec beaucoup plus de comédie ajoutée. Maintenant, pensez au hijinx qui s’ensuivra avec les deux ensembles de concurrents se battant dans le même espace. Le match prie presque un homme de gagner la mallette des femmes ou vice versa. Ce sera presque décevant si cela ne se produit pas, tout comme ce sera décevant si quelqu’un ne «tombe» pas du toit ou par une fenêtre, ou si la bataille ne déborde pas Vince McMahon’s bureau et révéler des accessoires humoristiques du passé, comme un pot de « crème de cul ».

En plus des deux simultanés Argent à la banque matchs en échelle, le PPV de cette année comprend également Drew McIntyre défendre son championnat de la WWE contre Seth Rollins, Braun Strowman défendre son championnat universel contre Bray Wyatt, Bayley la défendre Remettre à sa palce Championnat féminin contre Tamina Snuka, Sami Zayn défendre son championnat intercontinental contre Drew Gulak, et le Profits de rue défendre leur BRUT Tag Championnats par équipes contre Viking Raiders. Compétiteurs chez les hommes Argent à la banque match d’échelle comprend Daniel Bryan, Aleister Black, Rey Mysterio, King Corbin, et Otis tandis que le match féminin comprend Shayna Baszler, Nia Jax, Asuka, Dana Brooke, Lacey Evans, et Carmella. Le spectacle débutera le dimanche 10 mai à 19 h, heure de l’Est.

Le post Les deux matchs de la WWE Money in the Bank se déroulent simultanément







