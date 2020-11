Les deux tiers des écoles secondaires en Angleterre ont des élèves qui s’auto-isolent en raison d’un coronavirus

Près des deux tiers des écoles secondaires d’Angleterre avaient au moins un élève s’auto-isolant la semaine dernière à cause du coronavirus, ont révélé des chiffres officiels. Les statistiques publiées par le ministère de l’Éducation montrent que, le 12 novembre, 64 pour cent des collèges d’État ont déclaré qu’un ou plusieurs élèves s’isolaient eux-mêmes en raison d’un contact potentiel avec un cas de Covid-19. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Les chiffres représentent un énorme bond par rapport à la semaine précédente, alors qu’ils n’étaient que de 38%. Vingt-deux pour cent des écoles primaires publiques avaient au moins un élève auto-isolant – le double des 11 pour cent de la semaine précédente. Les statistiques rendent la lecture inquiétante pour le gouvernement. Après le semestre d’automne – qui s’est terminé le 2 novembre – la fréquentation scolaire semble s’être légèrement redressée par rapport à fin octobre. Toutefois, les derniers chiffres montrent qu’il a de nouveau baissé. Quatre-vingt-six pour cent des élèves inscrits dans les écoles publiques étaient présents le 12 novembre, contre 89% la semaine précédente. La fréquentation des services secondaires d’État n’était que de 83% – contre 87% la semaine précédente, et presque aussi mauvaise qu’à la fin octobre, où elle atteignait 82%. Aggravation de la situation Il y a eu de nombreuses épidémies parmi les enfants des écoles secondaires (Photo: Getty) Geoff Barton, le secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré: «Il est clair que l’amélioration que nous avons constatée après les vacances de mi-session était temporaire et que la situation s’est de nouveau aggravée très rapidement. » M. Barton a déclaré que les chefs d’établissement devraient avoir la possibilité de passer à des rotas où les élèves partageraient leur temps entre l’école et l’apprentissage à distance – une décision à laquelle le gouvernement a jusqu’ici farouchement résisté. «Nous comprenons la volonté du gouvernement de maintenir tous les élèves à l’école à plein temps», a-t-il déclaré. «Mais lorsque près des deux tiers des élèves du secondaire envoient des élèves à la maison, nous avons un système de rotation chaotique par défaut. «Insoutenable» «Les écoles doivent avoir plus de latitude pour passer à un système de rotation planifié si elles estiment que ce serait moins perturbateur, plus gérable et dans le meilleur intérêt de leurs élèves.» Il a ajouté: «Le gouvernement doit reconnaître la réalité. La situation actuelle n’est pas viable. » Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: «Plus de 99% des écoles sont ouvertes chaque semaine depuis le début du trimestre et des millions d’élèves continuent de bénéficier de leur scolarité. «Le médecin-chef reste d’avis que les écoles devraient rester ouvertes et a souligné les dommages causés par le fait de ne pas être scolarisés pour l’apprentissage, le développement et la santé mentale des enfants.» Incertitude des examens L’incertitude concernant les examens de l’année prochaine a amélioré le comportement en classe parce que les adolescents pensent que leurs enseignants pourraient être appelés à attribuer à nouveau des notes, a déclaré un chef d’établissement. Helena Mills, directrice générale du BMAT Academy Trust – qui gère 12 écoles dans l’Essex et dans l’est de Londres – a déclaré que les élèves n’avaient «jamais été aussi gentils avec leurs enseignants». La semaine dernière, l’inspecteur en chef d’Ofsted Amanda Spielman a déclaré que si les examens étaient abandonnés en Angleterre, les élèves pourraient se désengager de leurs études et même abandonner l’école. Cependant, lors d’un témoignage devant le Comité spécial de l’éducation de la Chambre des communes mardi, Mme Mills a déclaré que les étudiants travaillaient dur parce qu’ils pensaient que les ‘notes évaluées par le centre’ utilisées en août pourraient être reprises en 2021. «Mon expérience des enfants revenant en En septembre, ils sont plus terrifiés par les notes évaluées par le centre que par les examens », dit-elle. Si un tel système se répète, cela impliquerait que les enseignants émettent des jugements fondés sur les preuves tirées du travail des élèves. «Ils n’ont jamais été aussi gentils avec leurs enseignants et ils travaillent incroyablement dur parce que nous leur disons essentiellement que cela pourrait être un examen ou des notes évaluées par le centre – vous devez fournir des preuves», Mme Mills ajoutée.

