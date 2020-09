Les deux seules photos illégales prises à l’intérieur de la Cour suprême des États-Unis en session, 1932-1937

Il n’y a que deux photos connues prises à l’intérieur de la Cour suprême des États-Unis pendant la session. La Cour suprême des États-Unis n’autorise pas les caméras dans la salle d’audience lorsque le tribunal siège, une politique qui fait l’objet de nombreux débats. Bien que la Cour n’ait jamais autorisé les caméras dans sa salle d’audience, elle autorise les enregistrements audio des plaidoiries et des opinions.

La première photo a été prise en 1932 par un photographe allemand nommé Erich Salomon. Il a décidé de faufiler une caméra dans la Cour suprême en simulant qu’il avait un bras cassé pour pouvoir cacher sa caméra à l’intérieur de son écharpe.

Comme nous pouvons le voir, Salomon a pu prendre une belle photo, qui a ensuite été publiée dans le magazine Fortune et sous-titrée comme la première photo jamais réalisée montrant la Cour suprême en session. Le juge en chef Charles Evans Hughes est celui du milieu avec la grosse moustache touffue. Entre autres, sur cette photo se trouvent les juges Louis Brandeis (créateur du droit constitutionnel à la vie privée) et Harlan Stone (futur juge en chef et a créé le «test du fondement rationnel»).

La deuxième photo illégale a été prise en 1937 par une jeune femme qui a réussi à cacher la caméra. La photo a été publiée dans le 7 juin 1937 sur le magazine Time.

L’article du Time proclamait que la photo avait été prise par «un amateur entreprenant, une jeune femme qui cachait son petit appareil photo dans son sac à main, coupant un trou par lequel la lentille regardait, ressemblant à un ornement. Elle a pratiqué la prise de vue depuis la hanche, sans utiliser le viseur de la caméra qui se trouvait à l’intérieur du sac à main.

La jeune photographe n’a jamais été nommée et son identité reste encore un mystère. C’est aussi la seule photo où tous les 9 juges de la cour sont capturés dans le même plan lors d’une session de la Cour suprême.

La raison pour laquelle les caméras sont interdites dans la salle d’audience remonte à 1946, lorsque le tribunal a mis en place la règle fédérale 53. Elle stipule: Sauf disposition contraire d’une loi ou des présentes règles, le tribunal ne doit pas autoriser la prise de photographies dans la salle d’audience pendant une procédure judiciaire ou la diffusion d’une procédure judiciaire à partir de la salle d’audience.

En 1972, la Conférence judiciaire des États-Unis a adopté une interdiction de «diffuser, téléviser, enregistrer ou prendre des photographies dans la salle d’audience et les zones immédiatement adjacentes». L’interdiction, qui figurait dans le Code de conduite des juges des États-Unis, s’appliquait aux affaires pénales et civiles.

Les juges de la Cour suprême soutiennent que les caméras ont un impact négatif sur la dynamique de la procédure. Récemment, un certain nombre de juges ont été plus ouverts à l’idée de caméras dans la salle d’audience, ouvrant peut-être la voie à un changement de règle dans un proche avenir.

(Crédit photo: Erich Salomon / Time Magazine),