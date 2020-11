Les deux cinquièmes des adultes gardent leurs finances secrètes de leurs proches

Selon une étude du Money and Pensions Service, financé par le gouvernement, au moins 21 millions de produits financiers ont été cachés, selon l’enquête, les deux cinquièmes des adultes britanniques gardent des millions de secrets sur leurs finances. les cartes de crédit non divulguées (37%), les prêts personnels secrets (23%) et les comptes d’épargne (21%) .La recherche, basée sur une enquête menée auprès de plus de 5200 personnes, a été lancée pour marquer le début de Talk Money Week, une campagne pour encourager les gens à s’ouvrir sur leurs finances. La newsletter d’argent d’i: conseils d’épargne et d’investissement Une personne interrogée a déclaré: «J’étais autrefois au bord de la faillite en raison de cartes de crédit et de prêts, ce que je n’ai pas révélé à mon partenaire avant ne pouvait plus être caché. J’ai finalement admis les problèmes et nous les avons résolus. »Impact généralisé L’enquête a révélé que, bien que Covid-19 ait un impact généralisé sur les finances des gens, la stigmatisation entourant le fait de parler d’argent dans la culture britannique demeure, avec 38% qui restent muets sur les inquiétudes financières. Le secret le plus courant est celui des cartes de crédit non divulguées (Photo: AP Photo / Jenny Kane) Sarah Porretta, directrice de la stratégie et de la perspicacité chez Money and Pensions Service, a déclaré: «Nous savons qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens gardent le secret financier de leurs proches – un compte d’épargne secret pourrait servir de tampon pour ceux qui veulent échapper à une relation difficile. «Pourtant, nous savons aussi que de nombreuses personnes seront aux prises avec des soucis financiers en raison de l’impact financier de Covid-19, donc si vous pensez que cela devient En plus de vous, avoir une conversation avec quelqu’un peut apporter une perspective différente et vous permettre de vous sentir plus en contrôle. »Différence générationnelle Les milléniaux étaient la génération la plus secrète, avec 59 pour cent déclarant avoir des produits financiers secrets, contre seulement 26 pour cent des retraités. Parmi les jeunes de 25 à 34 ans qui avaient gardé le secret sur un produit, les cartes de crédit, les prêts personnels et les découverts étaient le plus souvent cachés. Jasmine Birtles, spécialiste de l’argent de la télévision et partisan de Talk Money Week, a déclaré: pour beaucoup de gens au Royaume-Uni. Bien que nous soyons heureux de parler de toutes sortes de sujets qui étaient auparavant interdits, si vous interrogez quelqu’un sur ses revenus ou ses investissements, il se réclame. Parler d’argent semble vraiment être le dernier tabou, bien que ce soit quelque chose qui préoccupe tout le monde. »

