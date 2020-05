Les détails de Mission Impossible Sequels dévoilés par Christopher McQuarrie / Film

le Mission impossible La franchise avait à peine commencé la production du septième épisode lorsque la pandémie de coronavirus a fermé les films et les téléviseurs du monde entier. Comme il s’agit de la première des deux suites consécutives, les dates de sortie ont déjà été repoussées pour donner au réalisateur Christopher McQuarrie et producteur / star Tom Cruise pour vous assurer que tout est en ordre lorsque le film peut reprendre la production. Heureusement, cela a donné à McQuarrie, ainsi qu’à quelques membres de la distribution, un peu de temps pour parler de ce que les fans peuvent attendre des deux suites.

Christopher McQuarrie était récemment l’invité du 100e épisode de la Mission impossiblepodcast centré sur Light the Fuse, et il a également été rejoint par Simon Pegg et Hayley Atwell. Bien qu’ils ne pouvaient pas trop creuser dans les détails sur les suites, il y avait quelques petits morceaux qui étaient plutôt intéressants à apprendre.

Tout d’abord, même si presque tous avaient déjà été annoncés, McQuarrie a officiellement confirmé que les stars les plus récentes de la franchise Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby serait de retour, et la fiabilité Ving Rhames serait de retour aux côtés d’Ethan Hunt. En plus de cela, Mission: Impossible – Fallout compositeur Lorne Balfe sera de retour pour les deux suites.

McQuarrie a également taquiné qu’il y avait un nouveau membre de la distribution qui n’avait pas encore été annoncé, et même Hayley Atwell ne savait pas qui c’était, ce qui impliquerait qu’il pourrait s’agir d’un personnage lié à son rôle. Il y avait aussi un autre acteur avec lequel McQuarrie parlait juste avant la pandémie de prendre un rôle, un nouvel acteur, donc il ne sait pas où se situe cet accord potentiel. Mais le vrai truc juteux concerne ce que nos personnages rencontreront dans ces films.

Simon Pegg revient alors que l’informaticien est devenu agent de terrain Benji, et il aura un arc émotionnel complet dans Mission: Impossible 7. La discussion sur l’histoire de Benji dans la suite a été comparée à l’arc qu’Ethan Hunt avait dans Mission: Impossible – Fallout. Est-ce que cela signifie que quelqu’un d’important dans la vie de Benji pourrait être menacé, lui donnant quelque chose de plus pour se battre? Ou le traumatisme de ce que Pegg a enduré à la fin de Tomber être quelque chose qui influe sur l’endroit où nous le trouvons dans le septième film? Cela semble plus probable, car il serait similaire à Ethan Hunt traitant toujours des événements de Rogue Nation dans Tomber.

Quant au personnage de Hayley Atwell, McQuarrie ne voulait pas tout de suite la confirmer en tant que méchante ou lourde du film, bien qu’il l’ait laissé entendre quand elle a été annoncée dans le film. Mais le directeur a déclaré qu’Atwell s’est avérée « effrayante avec un couteau » et qu’elle était une « force destructrice de la nature » que l’équipe rencontre, ce qui a un impact sur eux tous. Pegg a également noté qu’il avait vu une partie d’une vidéo montrant sa formation de cascade, et il a décrit son mouvement comme «super rapide» avec «bon Matrice merde passe. «

Mais ce qui est le plus intéressant dans le personnage d’Atwell, c’est que sa direction semble fluide. Par exemple, lorsqu’on lui a demandé si son personnage faisait partie du FMI, Atwell a répondu qu’elle ne pouvait pas vraiment répondre à cette question parce qu’elle n’était pas vraiment sûre d’elle-même et pas de manière trompeuse. Ajoutant encore plus de mystère, McQuarrie a déclaré que tout ce qu’Atwell discute de son personnage dans l’épisode pourrait tout aussi bien changer à l’avenir, car ils font toujours des changements. Mais McQuarrie a déclaré que son personnage présenterait certainement «un côté très différent de Hayley».

Mission: Impossible 7 est actuellement prévu pour les salles sur 19 novembre 2021, et Mission: Impossible 8 suivra l’année prochaine 4 novembre 2022.

