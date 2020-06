Les détails de la saison 3 de ‘The Hollow’ seront bientôt disponibles?

La série animée originale de Netflix, «The Hollow» est une série animée originale de Netflix au Canada, qui est un mélange intéressant de science, de fantaisie, de mystère et d’aventure. Il a été initialement créé en juin 2018.

Le 8 mai 2020, la saison 2 de The Hollow a été créée avec dix épisodes entiers. La mise en place est au bon endroit, et le public est massivement attiré par cela.

En seulement la saison 2, cette série a réussi à toucher un nombre considérable de téléspectateurs. Les téléspectateurs sont positifs quant à la sortie prochaine de la 3e saison. En posant les calculs, la saison 3 devrait sortir en 2021.

De plus, « The Hollow », en seulement deux saisons, a réussi à devenir un énorme succès auprès des téléspectateurs. Par conséquent, il est impossible que Netflix débranche la prise de sitôt, nous sommes toujours convaincus qu’il sortira bientôt la troisième édition.

The Hollow ’propose une distribution vocale. Nous avons Adrian Petriw comme Adam, Ashleigh Ball comme Mira, Connor Parnall comme Kai, Alex Barima comme préfet, Jesse Moss comme Skeet, Mark Hildreth comme The Weird Guy. Michael Daingerfield comme Benjamini, Nicole Oliver comme Tree et Spider-Woman, Ian James Corlett comme Benjamin. Brian Drummond comme Mort, Kathleen Barr comme Les Sorcières, Brian Dobson comme Toros et Minotaure 1. Paul Dobson comme Minotaure 2, Lee Tockar comme Dave, Peter Kelamis comme Spider-Leader, Diana Kaarina comme Vanessa et Jason Simpson comme Cyclope.